Политика
Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу УиланаРИА Новости 06:51
Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
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Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В Горловке после обстрелов ВСУ загорелись два частных дома
Ранее сегодня сообщалось, что в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР в результате минометного огня со стороны ВСУ были повреждены три частных дома.
Обновлено в 05:56
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Билеты в Грузию подорожали на треть
Авиаперелеты в Грузию из России подорожали на треть.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Общество
Дети миллиардера Мордашова вошли в список богатейших людей мира
Дети миллиардера, гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, получившие от отца долю в европейском бизнесе, быстро поднялись вверх в рейтинге богатейших людей мира.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Урал» в товарищеском матче обыграл румынскую «Астру»
Обновлено в 07:56
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Молодая мама Регина Тодоренко придет на свою свадьбу без трусов
Молодая мама Регина Тодоренко придет на свою свадьбу без трусов Ведущая поделилась с поклонниками деталями подготовки к предстоящему торжеству.
Обновлено в 07:56
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Общество
Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих
В настоящее время культивирование наркосодержащих растений на территории РФ для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ запрещается.
Обновлено в 06:44
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Политика
На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских
Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:10
Общество
Прокуратура и УФАС проверят продажу бани «Бодрость» в Екатеринбурге
Комиссия думы Екатеринбурга по экономическому развитию обратилась в полицию, СКР, а также в прокуратуру с просьбой проверить сделку по продаже земельного участка на Куйбышева, 42, где расположена старейшая баня города «Бодрость» (основана в 1926 году).
Обновлено в 07:05
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился начать внедрять в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стандарты и процедуры НАТО.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Энергетика
Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли
Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено в 08:06
Наука
Под восточным побережьем США нашли огромный резервуар с пресной водой
Обновлено вчера в 05:12
Политика
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Политика
Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства выделить из бюджета 450 тысяч рублей на компенсацию ипотечного кредита каждой семье, где родилось три и более ребенка.
Обновлено в 06:31