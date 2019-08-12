В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым. Об этом передает твиттер американской дипломатической миссии. Сообщается, что посольство США поддержало позицию МИД Украины по этому вопросу.

Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

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