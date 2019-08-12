Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в КрымГазета.Ru 12:38
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым. Об этом передает твиттер американской дипломатической миссии. Сообщается, что посольство США поддержало позицию МИД Украины по этому вопросу.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:28, Вашингтон
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Опубликовано видео с места хлопка газа в доме в Москве
Обновлено в 12:34
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
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Обновлено в 06:53
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в Ровненской, Волынской и Житомирской областях, передает УНИАН.
Обновлено в 12:46
Финансы
России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.
Обновлено вчера в 12:44
Авто
Танк ядерного апокалипсиса нашли в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
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Происшествия
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Обновлено вчера в 17:57
Политика
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Политика
Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала
Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Футбол
Роналду: Зидан заставил меня почувствовать себя особенным
Обновлено в 12:03
Общество
Аэропорт Гонконга приостановил работу на сутки из-за акций протеста
Ранее в понедельник стало известно, что туризм в Гонконге пришел в упадок после двух месяцев политических протестов, загрузка гостиниц и число бронирований поездок туристами из-за рубежа на ближайшие месяцы снизились на двузначные цифры.
Обновлено в 05:07
Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Здоровье
Американка может лишиться головы из-за редкой болезни
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Здоровье
Специалисты назвали симптомы заражения паразитами
12.08.2019 Врачи предупреждают, что паразиты способны мгновенно проникать в организм, а источниками инфицирования могут стать животные и немытые овощи и фрукты.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой
Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Суд арестовал Костенка по делу об участии в беспорядках в Москве
Басманный районный суд Москвы арестовал члена партии "Яблоко" Валерия Костенка по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции протеста в столице 27 июля.
Обновлено в 11:00
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов
Футболисты московского ЦСКА Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов, которые травмировались в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ФК «Сочи», прошли медицинское обследование.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47