Политика

Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в КрымГазета.Ru 12:38

В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым. Об этом передает твиттер американской дипломатической миссии. Сообщается, что посольство США поддержало позицию МИД Украины по этому вопросу.
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Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

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