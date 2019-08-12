Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в КрымКоммерсантъ 13:47
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:32, Вашингтон
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Политика
Британцы массово запасаются продуктами перед Brexit
Граждане Великобритании готовятся к брекзиту без сделки, как к войне, и уже потратили 4 миллиарда фунтов стерлингов (316 миллиардов рублей) на еду, медикаменты и другие товары первой необходимости, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование местной финансовой компании Premium Credit.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Трое сотрудников белгородского УФСИН погибли в ДТП в Тульской области
По предварительным данным, в результате столкновения четырех транспортных средств погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:11
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Общество
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства»
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить опубликованный четыре года назад текст, в котором журналист Петр Маняхин попытался написать «идеальный (с точки зрения Роскомнадзора) текст о добровольном расставании с жизнью».
Обновлено в 12:08
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено в 12:21
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Наука
В Эгейском море обнаружены пять затонувших до нашей эры кораблей
Как отметили в министерстве, якорь сделан в VI веке до нашей эры и был частью огромного для того времени корабля, обломки судна найти не удалось.
Обновлено в 08:27
Общество
Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие
Лучший спецназовец-морпех США убит в Ираке
В Ираке застрелили 35-летнего Скотта Коппенхафера, которого в 2018 году признали «лучшим спецназовцем морской пехоты» США, сообщает Пентагон.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
В Сети показали марсоход от Land Rover
Модель представляет собой модульный полностью электрический автомобиль, который может вместить до 4 астронавтов.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Технологии
Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка.
Обновлено в 16:21
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Авто
Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с «Яндекс.Авто»
Обновлено в 05:47
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Авто
Все суперкары Fenyr SuperSport куплены одним человеком
Более 7 миллионов долларов (458,4 миллионов рублей) отдал новый владелец за 5 оставшихся экземпляров Fenyr SuperSport.
Обновлено в 15:29
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено в 16:05
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Багдаде взорвался склад с боеприпасами
Обновлено в 14:04
Политика
Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в Ровненской, Волынской и Житомирской областях, передает УНИАН.
Обновлено в 12:46
Политика
В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране, сообщил представитель британского премьер-министра.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Обновлено вчера в 21:21