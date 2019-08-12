Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

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