Политика

Посольство США на Украине осудило визит Путина в КрымКоммерсантъ 13:47

Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
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