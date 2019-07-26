Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкераRT на русском 07:23
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице американской дипмиссии в Twitter.
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Политика
Механик задержанного Украиной танкера рассказал о действиях СБУ
Механик задержанного Украиной танкера Neyma Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ во время задержания вели себя корректно, не прибегая к грубости и применению силы, пишет ИА REGNUM.
Обновлено в 02:35
Спорт
Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира
Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:29
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок
Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе.
Обновлено в 04:55
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine
Обновлено вчера в 12:06
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Общество
МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе
Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Наука
Ученые предлагают дать новое определение ожирению
Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено вчера в 08:46
Теннис
Кузнецова не сможет защитить титул в Вашингтоне из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Аэропорт Сухум откроют для регулярного международного сообщения
В документах подчеркивается, что открытие аэропорта для выполнения регулярных международных воздушных перевозок и международных полетов воздушных судов, будет способствовать развитию воздушного сообщения, туризма и экономических отношений республики.
Обновлено в 08:43
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Intel в последний год стала единственным источником модемных чипов для iPhone после того, как Apple оказалась втянута в продолжительное судебное разбирательство со своим предыдущим поставщиком - Qualcomm Inc. После того как в апреле Apple и Qualcomm урегулировали спор, Intel сообщила об уходе из бизнеса модемных чипов для смартфонов.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено в 04:33
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Экономика
Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%
Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
Обновлено в 08:30
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные итоги выборов в Раду
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В ДНР на неделю из-за обстрелов погибли пять человек
Пять человек погибли, еще один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 08:43
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Общество
Пятница стала самым теплым днем июля в Москве
Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага
Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.
Обновлено в 07:42
Кино
Названы победители фестиваля Горький fest
В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.
Обновлено в 00:53