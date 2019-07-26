Политика

Посольство США на Украине оценило задержание российского танкераRT на русском 07:23

Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице американской дипмиссии в Twitter.
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Американские дипломаты похвалили Украину за захват российского танкера

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Ситуация с российским танкером: посольство США похвалило СБУ

Вести.Ru08:54
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Политика

Механик задержанного Украиной танкера рассказал о действиях СБУ

Механик задержанного Украиной танкера Neyma Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ во время задержания вели себя корректно, не прибегая к грубости и применению силы, пишет ИА REGNUM.
Обновлено в 02:35
Спорт

Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира

Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

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В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
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Соболь на допросе в СК отказалась свидетельствовать против себя

Обновлено в 08:06
Происшествия

В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок

Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе.
Обновлено в 04:55
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В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine

Обновлено вчера в 12:06
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Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана

Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
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МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе

Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
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Собчак ответила Шнурову откровенным видео

Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия

Россиянина отправили в колонию за твит

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Наука

Ученые предлагают дать новое определение ожирению

Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено вчера в 08:46
Теннис

Кузнецова не сможет защитить титул в Вашингтоне из-за проблем с визой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

Аэропорт Сухум откроют для регулярного международного сообщения

В документах подчеркивается, что открытие аэропорта для выполнения регулярных международных воздушных перевозок и международных полетов воздушных судов, будет способствовать развитию воздушного сообщения, туризма и экономических отношений республики.
Обновлено в 08:43
Гаджеты

Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд

Intel в последний год стала единственным источником модемных чипов для iPhone после того, как Apple оказалась втянута в продолжительное судебное разбирательство со своим предыдущим поставщиком - Qualcomm Inc. После того как в апреле Apple и Qualcomm урегулировали спор, Intel сообщила об уходе из бизнеса модемных чипов для смартфонов.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Экономика

Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%

Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
Обновлено в 08:30
Общество

Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные итоги выборов в Раду

Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

В ДНР на неделю из-за обстрелов погибли пять человек

Пять человек погибли, еще один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 08:43
Политика

Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Общество

Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет

Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Общество

Пятница стала самым теплым днем июля в Москве

Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага

Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.
Обновлено в 07:42
Кино

Названы победители фестиваля Горький fest

В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.
Обновлено в 00:53
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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