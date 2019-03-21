Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора ЛуценкоРоссийская газета 02:56
"Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности", - ответили на это в американском посольстве, сообщает телеканал ТСН. По мнению дипломатов из США, слова Луценко нацелены на ослабление репутации посла Мари Йованович.
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Я считаю, что это неприемлемо. Никто и ничто в этой стране — ни президент, ни парламент, ни посол — не заставят меня отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.
— Юрий Луценко, украинский политикКоммерсантъ вчера в 19:40
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович передала ему список «неприкасаемых»
Комсомольская правда06:30
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