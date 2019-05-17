Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции СШАРИА Новости 00:30

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства России в США.

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

Политика Зеленский станет президентом 20 мая 16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.

Политика Коломойский вернулся на Украину Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Общество ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.

Происшествия Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево Авиакомпания Air Astana опровергла информацию о том, что лайнер, вылетевший из Нур-Султана, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево вечером 16 мая.

Финансы Китайская валюта рухнула до 6,8688 юаней за доллар США Центральный паритетный курс китайский валюты упал на 39 базисных пунктов до отметки 6,8688 юаней за доллар США, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Политика Зеленский рассказал, как будет подбирать кандидатов на госдолжности Владимир Зеленский, новоиспеченный президент Украины, встретился с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на государственные должности.

Космос Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.

Политика У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.

Политика Российские космические спутники обеспечат военный паритет Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.

Космос 11 компаний изготовят для NASA прототипы аппаратов для высадки на Луну NASA выбрало 11 компаний, которые займутся разработкой и производством прототипов космических аппаратов для высадки на Луну.

Наука В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.

Хоккей «Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли "Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".

Технологии Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.

Футбол Касильяс может занять в «Порту» новую должность Футбольный клуб «Порту» сделал предложение голкиперу команды Икеру Касильясу остаться в системе клуба на неигровой должности.

Шоу-бизнес «Бил ногами по голове»: звезда «Дома-2» рассказала о зверствах любовника Звезду "Дома-2" зверски избивал избранник. Виктория Комиссарова до сих пор боится выходит на улицу одна – мужчина ее преследует.

ЖКХ Плата за отопление изменится в России Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.

Общество Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.

Общество Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы Адвокат Олег Сухов составил список законов, благодаря которым некоторые категории россиян смогут получить скидку.

Шоу-бизнес Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.