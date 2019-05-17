Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции СШАРИА Новости 00:30
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства России в США.
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Посольство РФ анонсировало ответ на санкции США по акту Магнитского
Московский Комсомолецвчера в 20:06
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Политика
Зеленский станет президентом 20 мая
16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.
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Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Авиакомпания Air Astana опровергла информацию о том, что лайнер, вылетевший из Нур-Султана, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево вечером 16 мая.
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Финансы
Китайская валюта рухнула до 6,8688 юаней за доллар США
Центральный паритетный курс китайский валюты упал на 39 базисных пунктов до отметки 6,8688 юаней за доллар США, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.
Обновлено 15 мая в 23:32
Политика
Зеленский рассказал, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Владимир Зеленский, новоиспеченный президент Украины, встретился с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на государственные должности.
Обновлено вчера в 14:44
Космос
Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны
В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.
Обновлено 15 мая в 23:52
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Татарстане обмелевшая Волга обнажила древний мощеный тракт
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Российские космические спутники обеспечат военный паритет
Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.
Обновлено вчера в 14:23
Космос
11 компаний изготовят для NASA прототипы аппаратов для высадки на Луну
NASA выбрало 11 компаний, которые займутся разработкой и производством прототипов космических аппаратов для высадки на Луну.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 17:06
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено вчера в 06:02
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 22:44
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Футбол
Касильяс может занять в «Порту» новую должность
Футбольный клуб «Порту» сделал предложение голкиперу команды Икеру Касильясу остаться в системе клуба на неигровой должности.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено 15 мая в 01:50
Шоу-бизнес
«Бил ногами по голове»: звезда «Дома-2» рассказала о зверствах любовника
Звезду "Дома-2" зверски избивал избранник. Виктория Комиссарова до сих пор боится выходит на улицу одна – мужчина ее преследует.
Обновлено вчера в 13:33
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено 15 мая в 10:46
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
Адвокат Олег Сухов составил список законов, благодаря которым некоторые категории россиян смогут получить скидку.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа
Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29