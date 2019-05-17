Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции СШАРИА Новости 00:30

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства России в США.

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

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