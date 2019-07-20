Посольство России в Великобритании выложило в общий доступ карту, на которой Крым представлен, как часть Украины. Запись с этим изображением опубликована в твиттере российского ведомства.

Футбол «Аякс» подпишет защитника сборной Мексики «Аякс» из Амстердама согласовал с мексиканской «Америкой» покупку защитника Эдсона Альвареса.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Политика Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Авто В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.

Армия и оружие В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Армия и оружие Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую Аравию Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер разрешил переброску американских вооружённых сил в Саудовскую Аравию для дальнейшего развёртывания военного контингента, сообщило Центральное командование США.

Политика Иран задержал британский нефтяной танкер Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".

Космос Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли на 22 июля Ранее НАСА сообщало, что запуск Dragon намечается на вечер 21 июля. На МКС он должен был прибыть 23 июля.

Общество Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.

Происшествия В Подмосковье задержали двух следователей СК В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.

Футбол Обляков: «Возраст не значит ничего, мы должны биться за лидерство» Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность, что армейцы смогут на равных конкурировать с другими фаворитами РПЛ.

Происшествия Аварийная посадка самолета в океане попала на видео Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.

Политика Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.

Единоборства Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.

Общество Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.

Происшествия Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.