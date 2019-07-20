Политика
Посольство России выложило карту с украинским КрымомГазета.Ru 01:48
Посольство России в Великобритании выложило в общий доступ карту, на которой Крым представлен, как часть Украины. Запись с этим изображением опубликована в твиттере российского ведомства.
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МИД Украины поблагодарил российское посольство за карту с украинским Крымом
Национальная служба новостей04:30
Новая «зрада»: на Украине в школьных дневниках появилась карта страны без Крыма
РИА Новости Крым17 июля в 01:03
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
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Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
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Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
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Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
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В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
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Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу
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Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
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Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
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Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.
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Как отмечается в материале на сайте кабмина, в настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении и предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.
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