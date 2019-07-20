Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом

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