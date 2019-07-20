Политика

Посольство России в Великобритании показало карту с украинским КрымомРБК 00:57

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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Подробнее о событии

Киев обрадовался твиту посольства России с «украинским» Крымом

Взгляд.ру06:51

Карту с украинским Крымом разместили дипломаты РФ в Лондоне

News.ruвчера в 23:15

Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом

Газета.Ru03:34

Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом

РБК00:57

Посольство России в Великобритании опубликовало карту с украинским Крымом

URA.Ruвчера в 23:56

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Lenta.ruвчера в 23:29

МИД Украины поблагодарил российское посольство за карту с украинским Крымом

Национальная служба новостей04:30
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Происшествия

В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей

Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.
Обновлено в 04:26
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено 18 июля в 12:12
Культура

В театре «Ленком» рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя лучше, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Обновлено в 04:45
Политика

Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего

Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:46
Политика

Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе

Обновлено вчера в 14:44
Единоборства

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

Обновлено в 04:24
Происшествия

Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне

Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Израиль начал угрожать России в Сирии

В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
Обновлено в 02:41
Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 07:24
Политика

Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии

"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Футбол

Илья Геркус: «После ухода из „Локомотива“ у меня не осталось никакого осадка»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об отношении к железнодорожникам после ухода из клуба.
Обновлено в 07:42
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Спорт

Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки

Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.
Обновлено в 06:59
Общество

Авиашоу смотрели 100 000 липчан

Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Политика

Путин заявил о единстве России и Украины

Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Зеленский потребовал доложить ему о расследовании убийства Шеремета

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил силовиков отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 07:30
Политика

Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео

Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено вчера в 05:23
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Футбол

«Тоттенхэм» готов более чем в два раза увеличить зарплату Эриксена

Согласно источнику, лондонский клуб предложил хавбеку контракт с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

В Приморье введен режим повышенной готовности к приходу тайфуна

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Амурской области девять человек пострадали в ДТП

В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:04
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Обновлено в 05:11
Происшествия

Грузовик с металлоломом врезался в автобус в Санкт-Петербурге

Грузовик DAF с прицепом, загруженным металлоломом, столкнулся с автобусом ПАЗ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Северной столицы.
Обновлено вчера в 20:35
Футбол

Симеоне не держит обиды на Гризманна за его уход в «Барселону»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».
Обновлено в 04:29
Экономика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

На Московском проспекте прорвало трубу с горячей водой

На Московском проспекте прорвало трубу с горячей водой, в результате чего несколько Автомобилей на Алтайской улице оказались в зоне разлива, сообщают очевидцы в социальной сети.
Обновлено в 06:54
Футбол

«Гэлакси» переиграл «Лос-Анджелес» в MLS с хет-триком Ибрагимовича

Обновлено в 03:13
Гаджеты

Фотогалерея дня: макроснимки обоих кристаллов процессора Ryzen 5 3600

Обновлено в 04:38
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