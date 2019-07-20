Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским КрымомРБК 00:57
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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МИД Украины поблагодарил российское посольство за карту с украинским Крымом
Национальная служба новостей04:30
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Происшествия
В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей
Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.
Обновлено в 04:26
Экономика
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Обновлено 18 июля в 12:12
Культура
В театре «Ленком» рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой
Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя лучше, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Обновлено в 04:45
Политика
Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего
Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
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Политика
Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе
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Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Израиль начал угрожать России в Сирии
В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
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Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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Футбол
Илья Геркус: «После ухода из „Локомотива“ у меня не осталось никакого осадка»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об отношении к железнодорожникам после ухода из клуба.
Обновлено в 07:42
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
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Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Спорт
Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки
Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.
Обновлено в 06:59
Общество
Авиашоу смотрели 100 000 липчан
Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Политика
Путин заявил о единстве России и Украины
Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Зеленский потребовал доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил силовиков отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 07:30
Политика
Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео
Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено вчера в 05:23
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
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Футбол
«Тоттенхэм» готов более чем в два раза увеличить зарплату Эриксена
Согласно источнику, лондонский клуб предложил хавбеку контракт с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Амурской области девять человек пострадали в ДТП
В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:04
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Происшествия
Грузовик с металлоломом врезался в автобус в Санкт-Петербурге
Грузовик DAF с прицепом, загруженным металлоломом, столкнулся с автобусом ПАЗ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Северной столицы.
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
Симеоне не держит обиды на Гризманна за его уход в «Барселону»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».
Обновлено в 04:29
Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
На Московском проспекте прорвало трубу с горячей водой
На Московском проспекте прорвало трубу с горячей водой, в результате чего несколько Автомобилей на Алтайской улице оказались в зоне разлива, сообщают очевидцы в социальной сети.
Обновлено в 06:54