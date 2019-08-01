Происшествия
Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбойИзвестия 21:48
Российское посольство в США выразило соболезнования в связи со стрельбой в техасском Эль-Пасо, Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс). Сообщение было опубликовано на странице дипмиссии в соцсети Facebook. Дипведомство отмечает, что произошедшие события вызывают только глубокую скорбь.
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Происшествия
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В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
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Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку
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