Посольство России в США разъяснило позицию по защите РунетаРоссийская газета 06:32

с чего всё началось

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову. Дипломаты посоветовали спортсменам внимательно изучить суть инициативы.

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета

Общество Продолжительность жизни в России превысила 73 года Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Спорт Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Кино Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple Корпорацию обвиняют в незаконном продвижении собственных продуктов «Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Политика Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.

Происшествия Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.

Экономика Forbes составил рейтинг надежных банков России В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.

Политика Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму "Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.

Политика Назарбаев перед отставкой поговорил с Путиным по телефону Президент России Владимир Путин сегодня днем провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Экономика ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.

Единоборства Ислам Махачев встретится с Арманом Царукяном на UFC в Санкт-Петербурге Российский боец Ислам Махачев 20 апреля на турнире UFC в Санкт-Петербурге встретится с дебютантом промоушена Арманом Царукяном.

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Экономика Топилин развеял опасения по поводу «засекречивания» данных по доходам Напомним, что ранее Росстат анонсировал переход на новую методологию расчёта денежных доходов и расходов граждан России.

Политика Мэй попросила ЕС отложить Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.

Спорт Биатлонистов и богов призвали различать Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с пропуском трёх допинг-тестов россиянкой Маргаритой Васильевой.

Общество Большинство россиян высказались за гендерное равенство Большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.

Происшествия Семеро россиян ограбили обменник на Бали Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.

Политика Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии Зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики призвал главу МИД Германии Хайко Мааса «незамедлительно объявить» посла США в ФРГ Ричарда Гренелла персоной нон грата.

Происшествия В Мадриде задержали пассажира метро, точившего нож в вагоне В конце прошлой недели в сети появилась видеозапись, сделанная в мадридского метро, на которой молодой человек точил лезвие ножа о точильный брусок, сидя в вагоне поезда.