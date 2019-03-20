Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите РунетаРоссийская газета 06:32
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову. Дипломаты посоветовали спортсменам внимательно изучить суть инициативы.
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с чего всё началось
В своем аккаунте в Instagram пресс-служба посольства обратилась к двум российским хоккеистам, выступающим в клубах НХЛ, Артемию Панарину и Никите Задорову.Собеседник04:40
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Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Обновлено в 08:56
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Кино
Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел
После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.
Обновлено вчера в 21:14
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple
Корпорацию обвиняют в незаконном продвижении собственных продуктов «Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Политика
Назарбаев перед отставкой поговорил с Путиным по телефону
Президент России Владимир Путин сегодня днем провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика
ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Единоборства
Ислам Махачев встретится с Арманом Царукяном на UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец Ислам Махачев 20 апреля на турнире UFC в Санкт-Петербурге встретится с дебютантом промоушена Арманом Царукяном.
Обновлено в 05:39
Политика
Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Топилин развеял опасения по поводу «засекречивания» данных по доходам
Напомним, что ранее Росстат анонсировал переход на новую методологию расчёта денежных доходов и расходов граждан России.
Обновлено в 04:28
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Футбол
Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»
Встреча 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки».
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Политика
Москалькова вылетит в Киев на суд по делу Вышинского
Обновлено вчера в 09:15
Спорт
Биатлонистов и богов призвали различать
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с пропуском трёх допинг-тестов россиянкой Маргаритой Васильевой.
Обновлено в 08:07
Общество
Большинство россиян высказались за гендерное равенство
Большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Политика
Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии
Зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики призвал главу МИД Германии Хайко Мааса «незамедлительно объявить» посла США в ФРГ Ричарда Гренелла персоной нон грата.
Обновлено вчера в 12:52
Игры
Google представил облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Мадриде задержали пассажира метро, точившего нож в вагоне
В конце прошлой недели в сети появилась видеозапись, сделанная в мадридского метро, на которой молодой человек точил лезвие ножа о точильный брусок, сидя в вагоне поезда.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13