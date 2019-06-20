Политика

Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу ТищенкоREGNUM 20:16

Напомним, накануне суд американского штата Юта приговорил Олега Тищенко к одному году тюрьмы по обвинению в покупке документации к американскому истребителю F-16 в нарушение законов США. Инструкции к самолёту Тищенко намеревался использоваться для создания реалистичных компьютерных симуляторов.
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В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы

В чем обвиняли россиянина Тищенко обвиняли в суде штата Юта в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США, говорится в материалах дела.
РИА Новости12:25

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Россиянин Тищенко получил в США год тюрьмы, который он уже отсидел

Коммерсантъ13:15

В США вынесли приговор российскому разработчику компьютерных игр

Говорит Москва13:03
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
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Общество

Прокуратура посчитала законной продажу здания и земельного участка детсада «Росток» в Пскове

Левшаков отметил, что здание и земельный участок бывшего детсада "Росток" депутаты гордумы включили в прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2019 год с прогнозом поступлений в бюджет 3,5 млн руб. от продажи здания и 8,53 млн руб. от продажи земельного участка.
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В России упали продажи автомобилей

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Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
Экономика

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Обновлено в 20:26
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
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Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету анонсировали в США

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 15:52
Экономика

В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком

Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
Общество

Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 01:59
Политика

США может ввести санкции против Турции из-за покупки С-400

Напомним, США уже неоднократно предупреждали Турцию о санкциях в случае покупки страной российских С-400.
Обновлено в 07:45
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Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес

Супруга Цекало отпраздновала 28-летие в кругу друзей

Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин вчера отпраздновала 28-летие в кругу близких друзей.
Обновлено в 13:09
Экономика

Медведев призвал «разогреть» экономику России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что нацпроекты в будущем отразятся на экономике России, однако необходимо принять меры для того, чтобы «разогреть» ее уже в текущем году.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Бари Алибасов лишил сына наследства и выгнал из дома

Обновлено в 19:54
Происшествия

Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Политика

В Мексике ратифицировали новое соглашение о торговле с США и Канадой

Мексиканский сенат одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой, которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), сообщает пресс-служба сената.
Обновлено в 18:57
Общество

Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми

Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
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Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие

Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвинения

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес.
Обновлено в 16:31
Здоровье

Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам

В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Экономика

Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон

Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
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Происшествия

В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
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Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
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Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено в 14:48
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
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