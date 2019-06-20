Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу ТищенкоREGNUM 20:16

В чем обвиняли россиянина Тищенко обвиняли в суде штата Юта в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США, говорится в материалах дела.

с чего всё началось

Напомним, накануне суд американского штата Юта приговорил Олега Тищенко к одному году тюрьмы по обвинению в покупке документации к американскому истребителю F-16 в нарушение законов США. Инструкции к самолёту Тищенко намеревался использоваться для создания реалистичных компьютерных симуляторов.

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