Политика
Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу ТищенкоREGNUM 20:16
Напомним, накануне суд американского штата Юта приговорил Олега Тищенко к одному году тюрьмы по обвинению в покупке документации к американскому истребителю F-16 в нарушение законов США. Инструкции к самолёту Тищенко намеревался использоваться для создания реалистичных компьютерных симуляторов.
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с чего всё началось
В чем обвиняли россиянина Тищенко обвиняли в суде штата Юта в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США, говорится в материалах дела.РИА Новости12:25
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Экономика
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Начались съемки приквела «Игры престолов»
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Армия и оружие
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Общество
Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
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США может ввести санкции против Турции из-за покупки С-400
Напомним, США уже неоднократно предупреждали Турцию о санкциях в случае покупки страной российских С-400.
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Супруга Цекало отпраздновала 28-летие в кругу друзей
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин вчера отпраздновала 28-летие в кругу близких друзей.
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Медведев призвал «разогреть» экономику России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что нацпроекты в будущем отразятся на экономике России, однако необходимо принять меры для того, чтобы «разогреть» ее уже в текущем году.
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Шоу-бизнес
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Политика
В Мексике ратифицировали новое соглашение о торговле с США и Канадой
Мексиканский сенат одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой, которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), сообщает пресс-служба сената.
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Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
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Общество
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Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие
Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвинения
Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес.
Обновлено в 16:31
Здоровье
Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
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Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Экономика
Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
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Обновлено в 12:00
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
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После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
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Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено в 14:48
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11