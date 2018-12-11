Политика

Посольство России в США передало ноту протеста на приговор БутинойВести.Ru 09:42

Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
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Россия направила США ноту протеста из-за Бутиной

Газета.Ru12:05

Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной

RT на русском09:03

Россия направила США ноту протеста в связи с приговором Бутиной

Коммерсантъ10:07

Посольство России в Вашингтоне направило властям США ноту протеста из-за решения суда по Марии Бутиной

Эхо Москвы09:32

Посольство России в США направило ноту протеста в связи с решением суда по делу Бутиной

ТАСС09:12

Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной

РБК10:44

Посольство в США выразило протест из-за решения суда по Бутиной

РИА Новости08:58
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Армия и оружие

На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса

Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено в 11:26
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Футбол

Абрамович не намерен продавать «Челси»

Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Политика

Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл

Как оказалось, герцог может пропустить роды своей супруги из-за рабочей поездки в Нидерланды.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Транспорт

В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ограничение на проведение ремонта дорог в праздничные дни.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Политика

Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского

Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Происшествия

МЧС: на окраине Орска горит жилой дом вместе с надворными постройками

Обновлено в 09:37
Футбол

Сульшер: «Вы удивитесь, если узнаете, какие футболисты хотят перейти в „Манчестер Юнайтед“»

Вы удивитесь, сколько агентов говорят, что их клиенты хотят быть частью «Манчестер Юнайтед» в будущем.
Обновлено в 08:16
Хоккей

Георгиев займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией

С первых минут место в воротах займет Александр Георгиев. В первой игре турнира против Швеции (4:6) ворота защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Экономика

Украина в I квартале снизила экспорт в РФ на 16,4%

Украинский экспорт в Россию в январе-марте 2019 года снизился на 16,4% а его доля в общем объеме экспорта уменьшилась до 5,3%, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Обновлено в 10:08
Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Рубин» обыграл «Оренбург» и прервал серию поражений в РПЛ

Обновлено в 11:42
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Гаджеты

У Tesla нашли проблемы с аккумуляторами

В автомобилях Tesla нашли проблемы с аккумуляторами.
Обновлено в 11:44
Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон

«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Обновлено в 10:00
Политика

Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США

На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
Обновлено в 10:44
Политика

В ДНР изменили процедуру оформления российского гражданства

Гражданам Донецкой народной республики разрешили подавать копии документов сразу в миграционную службу без посещения нотариуса Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) изменили процедуру оформления гражданства России для жителей республики, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ДНР.
Обновлено в 06:21
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