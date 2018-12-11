Политика
Посольство России в США передало ноту протеста на приговор БутинойВести.Ru 09:42
Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
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Армия и оружие
На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса
Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено в 11:26
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Футбол
Абрамович не намерен продавать «Челси»
Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Политика
Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл
Как оказалось, герцог может пропустить роды своей супруги из-за рабочей поездки в Нидерланды.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ограничение на проведение ремонта дорог в праздничные дни.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Политика
Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского
Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Футбол
Сульшер: «Вы удивитесь, если узнаете, какие футболисты хотят перейти в „Манчестер Юнайтед“»
Вы удивитесь, сколько агентов говорят, что их клиенты хотят быть частью «Манчестер Юнайтед» в будущем.
Обновлено в 08:16
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией
С первых минут место в воротах займет Александр Георгиев. В первой игре турнира против Швеции (4:6) ворота защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Экономика
Украина в I квартале снизила экспорт в РФ на 16,4%
Украинский экспорт в Россию в январе-марте 2019 года снизился на 16,4% а его доля в общем объеме экспорта уменьшилась до 5,3%, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Обновлено в 10:08
Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе
Следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове
Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» и прервал серию поражений в РПЛ
Обновлено в 11:42
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Гаджеты
У Tesla нашли проблемы с аккумуляторами
В автомобилях Tesla нашли проблемы с аккумуляторами.
Обновлено в 11:44
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Политика
Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США
На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
Обновлено в 10:44
Политика
В ДНР изменили процедуру оформления российского гражданства
Гражданам Донецкой народной республики разрешили подавать копии документов сразу в миграционную службу без посещения нотариуса Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) изменили процедуру оформления гражданства России для жителей республики, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ДНР.
Обновлено в 06:21