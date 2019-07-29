Политика

Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям КрымаРИА Новости 11:52

Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ в Великобритании.
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Российское посольство в Британии осудило невыдачу виз крымчанам

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