Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на бортуГазета.Ru 10:20
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости". Уточняется, что вертолет должен был лететь в аэропорт Элефтериоса Венизелоса.
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