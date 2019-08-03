Политика

Российское посольство отреагировало на новые санкции СШААБН вчера в 21:02

Российское посольство в США прокомментировало второй пакет санкций, введенных Вашингтоном против России из-за дела Скрипалей. В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Российского посольства отмечается, что США взяли на себя функции верховного арбитра и забыли про презумпцию невиновности.
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В посольстве отреагировали на санкции США против России

Газета.Ruвчера в 20:24

Россия увидела в новых санкциях США пренебрежение законностью

Lenta.ruвчера в 21:09

В посольстве РФ в США назвали санкции по «делу Скрипалей» пренебрежением законностью

ТАССвчера в 20:39

В посольстве России объяснили санкции США «наплевательским отношением»

РБКвчера в 20:27

Посольство РФ: санкции по делу Скрипалей показывают пренебрежение США законами

Вести.Ruвчера в 21:41

Посольство России оценило возможные санкции США по делу Скрипалей

RT на русскомвчера в 20:23

В российском посольстве прокомментировали новые санкции США

РИА Новостивчера в 20:06
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Музыка

Песня группы Metallica спасла студентку от пумы

Обновлено вчера в 09:46
Политика

В США сообщили детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Россияне подрались на борту самолета в Турции

Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Кино

Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие

Торжественная церемония прошла во Дворце спорта «Лужники». Кинофестиваль является вторым старейшим фестивалем мира после Венецианского.
Обновлено в 02:31
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В Германии изъята рекордная партия кокаина на миллиард долларов

Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи

Обновлено вчера в 01:11
Политика

Путин подписал закон о поиске детей с помощью геолокации

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации их мобильников.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Здоровье

Люди с психическими расстройствами живут в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург лидирует по количеству людей с психическими расстройствами.
Обновлено в 02:53
Общество

В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»

Слева от жениха стоит его мать, которая выбрала для свадьбы идентичный наряд.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Telegraph: США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондон введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги.
Обновлено в 01:49
Футбол

Кокорин и Мамаев подали прошение об УДО

Обновлено вчера в 18:25
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе

Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено 01 августа в 03:57
Интернет

Facebook собирается переименовать Instagram и WhatsApp

Американская социальная сеть Facebook собирается изменить название двух, принадлежащей ей, сервисов: Instagram и WhatsApp.
Обновлено в 02:00
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол

Месси дисквалифицировали на три месяца

Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Общество

Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети

Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16-18 градусов, ночью похолодает до плюс 9-11 градусов.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие

Шесть Ил-76 снова приступили к тушению лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:57
Гаджеты

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.
Обновлено в 02:33
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие

В ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия за сутки в Донбассе

Ранее, 2 августа, в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны Украины за сутки.
Обновлено в 02:53
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