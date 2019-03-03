Политика

Посольство России опубликовало доклад об инциденте в СолсбериКоммерсантъ 09:42

Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.
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Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

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Посольство России вновь призвало Лондон раскрыть данные расследования по делу Скрипалей

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Посольство заявило об атаке на посла перед годовщиной инцидента в Солсбери

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РИА Новости11:36

Посольство РФ подготовило доклад об инциденте в Солсбери

ТАССвчера в 15:45
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Скончался народный артист Украины Сергей Романюк

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В Челябинской области автобус с 47 детьми занесло в кювет

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Пассажира рейса из Москвы задержали за мат и драку

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«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" и "Краснодара" разошлись миром в матче 18-го тура чемпионата России.
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Политика

США хотят создать коалицию для смены власти в Венесуэле

США стремятся создать коалицию для смены власти в Венесуэле, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Архиепископа «новой церкви» Украины задержали в Крыму за хулиганство

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей.
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Армия и оружие

SANA сообщило об атаке боевиков на армию Сирии в провинции Хама

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«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина

Команда Зинэтулы Билялетдинова в четвертый раз подряд проиграла омскому "Авангарду" и вылетела из плей-офф уже в первом раунде.
Обновлено в 12:20
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку

Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.
Обновлено в 12:59
Футбол

В правила футбола внесен ряд изменений

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила.
Обновлено в 09:53
Политика

Испанские СМИ пожалели гитлеровцев, воевавших при взятии Берлина

Обновлено в 10:51
Общество

Божена Рынска пережила клиническую смерть

По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Москве загорелось выселенное здание

Обновлено в 12:48
Общество

Проводящий голодовку в Греции Винник заявил о психологическом давлении

Винник арестован в Греции по запросу США, его выдачи добиваются также Россия и Франция.
Обновлено в 11:41
Космос

Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Спорт

Андрей Мельниченко: «Я обсчитался. Думал, что нужно еще два круга бежать»

Обновлено в 09:37
Общество

В 35 департаментах Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в 35 французских департаментах.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Нетаньяху заявил о соглашении с Путиным по иностранным войскам в Сирии

Выступая перед членами своего кабинета, глава израильского правительства рассказал о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале недели, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Дагестане

Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Данфорд и Герасимов встретятся в Вене 4 марта

"Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд встретится с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым 4 марта в Вене, в Австрии", - сообщается в документе.
Обновлено в 11:39
Спорт

Сборная России лидирует в медальном зачете Универсиады

Сборная России занимает первое место в медальном зачете зимней Универсиады-2019 в Красноярске.
Обновлено в 11:12
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» и повело в серии плей-офф

Хоккеисты московского "Динамо" обыграли финский "Йокерит" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ, "бело-голубые" ведут в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Политика

В столице Алжира из-за протестов против президента закрыли метро

Участники протестов выступают против выдвижения на пятый срок действующего 82-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики на предстоящих в апреле выборах.
Обновлено в 12:20
Спорт

Глава Федерации лыжных гонок объяснила претензии к Губерниеву

Трёхкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев «часто переступает грань».
Обновлено 26 февраля в 19:03
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В Ростове арестован экс-министр финансов ДНР по прозвищу «Ташкент»

Обновлено вчера в 01:43
Общество

Пришедшего на митинг против себя украинского мэра никто не узнал

Мэр Олевска (Житомирская область Украины) Олег Омульчук пришел на митинг, который против него устроили местные жители.
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В Сирии продаются новые автомобили «Ока»

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