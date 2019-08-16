Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в СолсбериLenta.ru 16:52
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне. По утверждению дипломатов, информация о новой жертве «Новичка» вызывает только вопросы.
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Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
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Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью
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Происшествия
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»
Американец Дэйв Андерсон, 10 лет назад переживший аварийную посадку самолета А320 авиакомпании US Airways на воду реки Гудзон в Нью-Йорке, сравнил тот инцидент с посадкой Airbus «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес
Холли Берри сфотографировалась без бюстгальтера в честь дня рождения
Холли Берри сфотографировалась без бюстгальтера в честь 53-летия. Звезда отпраздновала день рождения 14 августа.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Экономисты объяснили, почему торговая война с Китаем невыгодна США
Длительная торговая война между США и Китаем одинаково навредит обеим странам, сообщает The National Interest.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
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Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
КНДР запустила непознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
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Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.
Обновлено в 18:59
Политика
Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ
Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
Обновлено в 19:37
Экономика
В Татарстане построят распределительный центр Wildberries за ₽5 млрд
Комплекс введут в эксплуатацию в 2020 году. Инвестиции Wildberries в строительство центра — 5 млрд рублей.
Обновлено в 09:50
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Истребитель НАТО приближался к самолету Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву на своём лайнере в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.
Обновлено 13 августа в 10:16
Шоу-бизнес
Вера Брежнева призналась, что мужу нравится, когда она без одежды
Певица призналась, что Константин находит е самой красивой по утрам, когда на голове копна роскошных растрепанных волос, нет косметики.
Обновлено в 18:18
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Политика
СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу
Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса»
Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено в 20:41
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Общество
Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста
Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено в 18:39
Политика
Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Футбол
Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
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Футбол
Игра «Порту» прошла мимо эфира «Матч ТВ»
Повлияет ли срыв трансляции на рейтинг телеканала «Матч ТВ» и «Порту» обвиняют друг друга в срыве трансляции встречи португальского клуба с «Краснодаром».
Обновлено в 07:16
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Спорт
Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026
Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
Обновлено в 12:24