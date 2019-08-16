Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в СолсбериLenta.ru 16:52

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне. По утверждению дипломатов, информация о новой жертве «Новичка» вызывает только вопросы.
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Посольство России не поверило сообщению о новом пострадавшем от «Новичка»

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Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери

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РЕН ТВ15:23

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ТАСС13:50
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