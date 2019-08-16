с чего всё началось

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне. По утверждению дипломатов, информация о новой жертве «Новичка» вызывает только вопросы.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Здоровье Число россиян с синдромом Дауна выросло на треть За последние пять лет число людей с синдромом Дауна выросло в России на 30%.

Космос Обнаружен новый вид космических катастроф Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.

Общество В Ростовском порту экипаж теплохода объявил акцию протеста В порту Ростова-на-Дону экипаж теплохода Vostok объявил акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.

Гаджеты Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.

Здоровье Крымчанам не хватает донорской крови Крым остро нуждается в запасах донорской крови. Так, в частности, необходимы плазма, а также форменные элементы разных групп крови.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Шоу-бизнес Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.

Футбол Экс-наставник «ПСЖ» стал главным тренером сборной Марокко Босниец Вахид Халилходжич назначен на пост главного тренера сборной Марокко по футболу, сообщает Sport24.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Общество В США умер лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис В США скончался лауреат Нобелевской премии по химии известный биохимик Кэри Муллис.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.

Происшествия Пожар на предприятии по переработке рыбы в Петербурге ликвидировали Пожар на рыбном производстве на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга полностью потушили, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова родила первенца У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.

Общество МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов.