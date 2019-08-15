Происшествия

Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в СолсбериRT на русском вчера в 14:32

Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
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Посольство России не поверило сообщению о новом пострадавшем от «Новичка»

РБКвчера в 15:26

Посольство РФ: данные о четвертом пострадавшем в инциденте в Солсбери не вызывают доверия

ТАССвчера в 13:50

Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери

Российская газетавчера в 14:45

Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери

RT на русскомвчера в 14:32

Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери

РИА Новостивчера в 14:18

Посольство РФ ответило на отравление второго полицейского в Солсбери

Московский Комсомолецвчера в 14:13

В посольстве РФ оценили заявление о новом пострадавшем в Солсбери

РЕН ТВвчера в 15:23
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия

Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков

Обновлено вчера в 14:39
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Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госбумаги США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина Соединенных Штатов.
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Происшествия

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Благодаря профессионализму и мастерству, пилоты посадили самолет в поле. При этом оба мужчины учились на берегах Невы.
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В эту среду Холли Берри отметила 53-летие.
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Аксенов назвал истинных инициаторов водной блокады Крыма

Водная блокада Крыма – часть антироссийской стратегии Запада, а ключевые решения принимаются новыми украинскими властями, полностью зависящими от позиции западных стран, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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Происшествия

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Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Большереченском районе Омской области.
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Армия и оружие

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Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
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Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

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Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
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Месси не сыграет с «Атлетиком» в матче 1-го тура чемпионата Испании

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Работа в офисе приведет вас в «могилу»

Не только на строительной площадке работа может быть опасной. Работа в офисе также вредна для вашего здоровья.
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Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
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Происшествия

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В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
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В стартовом матче шестого тура Молодёжного первенства пока не набиравший очков "Оренбург" принимал "Сочи".
Обновлено вчера в 08:56
Футбол

Ролан Гусев о матче ЦСКА – «Спартак»: жду только победы «армейцев»

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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 21:38
Общество

Минтруд допустил сокращение рабочей недели до четырех дней

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила Минтруду перейти на четырехдневную рабочую неделю.
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Футбол

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Футболисты московского "Спартака" сыграют с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Правительственная комиссия предлагает допускать к подъему на Эверест и другие горы выше 8000 м только альпинистов, которые ранее хотя бы однажды поднимались на высоту не ниже 6500 м. Кроме того, чтобы получить разрешение на восхождение, альпинисты должны будут предоставлять справки о хорошем здоровье и физической подготовленности.
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Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
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Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
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В ДТП в Туве погибли четыре человека

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Общество

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В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.
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Финансы

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В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
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В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

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