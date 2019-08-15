Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в СолсбериRT на русском вчера в 14:32
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
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Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери
Российская газетавчера в 14:45
Посольство РФ ответило на отравление второго полицейского в Солсбери
Московский Комсомолецвчера в 14:13
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков
Обновлено вчера в 14:39
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд
Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госбумаги США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина Соединенных Штатов.
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Происшествия
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Благодаря профессионализму и мастерству, пилоты посадили самолет в поле. При этом оба мужчины учились на берегах Невы.
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Холли Берри отметила 53-й день рождения, попрощавшись с бюстгальтером
В эту среду Холли Берри отметила 53-летие.
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Аксенов назвал истинных инициаторов водной блокады Крыма
Водная блокада Крыма – часть антироссийской стратегии Запада, а ключевые решения принимаются новыми украинскими властями, полностью зависящими от позиции западных стран, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Большереченском районе Омской области.
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Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
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Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
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Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
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Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
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Месси не сыграет с «Атлетиком» в матче 1-го тура чемпионата Испании
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Общество
Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа
Обновлено вчера в 11:43
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Работа в офисе приведет вас в «могилу»
Не только на строительной площадке работа может быть опасной. Работа в офисе также вредна для вашего здоровья.
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Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
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Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:11
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Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме
Обновлено вчера в 08:56
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В стартовом матче шестого тура Молодёжного первенства пока не набиравший очков "Оренбург" принимал "Сочи".
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Ролан Гусев о матче ЦСКА – «Спартак»: жду только победы «армейцев»
Специально для сайта Metaratings.ru, бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился своими ожиданиями от московского дерби «Спартак» – ЦСКА, которое состоится в понедельник, 19 августа, и оценил молодую «армейскую» полузащиту.
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Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
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Армия и оружие
Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Минтруд допустил сокращение рабочей недели до четырех дней
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила Минтруду перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 13 августа в 08:54
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Футболисты московского "Спартака" сыграют с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Непал ужесточит правила для желающих подняться на Эверест
Правительственная комиссия предлагает допускать к подъему на Эверест и другие горы выше 8000 м только альпинистов, которые ранее хотя бы однажды поднимались на высоту не ниже 6500 м. Кроме того, чтобы получить разрешение на восхождение, альпинисты должны будут предоставлять справки о хорошем здоровье и физической подготовленности.
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Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено 13 августа в 09:46
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления
В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.
Обновлено вчера в 23:15
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30