Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в СолсбериRT на русском 14:32
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
Хоккей
Овечкин считает, что игроки из НХЛ могут сыграть на Олимпиаде-2022
Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут принять участие в Олимпиаде 2022 года в Китае.
Обновлено в 10:09
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле
Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено в 21:14
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Голодающие киевские силовики отравились в Донбассе грибами и ягодами
14 августа разведка ЛНР выявила украинский зенитно-ракетный комплекс «ОСА» во дворе жилого дома у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 14:20
Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено в 20:01
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Интернет
В Instagram появится функция сообщения о фейковом контенте
У "Инстаграма" появится функция, позволяющая пользователям сообщать о наличии фейкового контента в соцсети, сообщает Poynter.
Обновлено в 21:44
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено вчера в 15:14
Космос
Зачем радиоастрономам дробовик? Отрывок из книги «Гонка за Нобелем»
В книге "Гонка за Нобелем: История о космологии, амбициях и высшей научной награде" Китинг рассказывает, как вместе с коллегами был близок к прорыву, но поторопился и сел в лужу.
Обновлено в 01:00
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено в 10:34
Общество
«Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина
Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.
Обновлено в 15:05
Кино
Продюсер «Аватара» снимет сериал о зомби-апокалипсисе
Продюсер Стивен Адамс («Аватар») и Тео Дюмон («Черный клановец») приступают к созданию сериала о зомби-апокалипсисе но основе книг американского писателя Марка Тюфо Zombie Fallout.
Обновлено в 13:14
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено в 19:28
Происшествия
В Японии из-за тайфуна 1,7 тысячи человек провели ночь в аэропорту
Не менее 1,7 тысячи человек провели ночь с четверга на пятницу в аэропорту Кансай в Осаке.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомстве
Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.
Обновлено в 08:48
Экономика
Богатейшие люди мира «обеднели» на $18 млрд за один день
Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на $18 млрд на фоне падения фондовых индексов в США.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Происшествия
Боец Конор Макгрегор ударил посетителя паба за отказ выпить с ним
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ударил посетителя паба, когда тот отказался от предложенного им горячительного.
Обновлено в 07:40