с чего всё началось

Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию СМИ о тайной операции военных Великобритании на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости". В посольстве считают, что Британия увеличивает свое присутствие на Украине на фоне предстоящих выборов.

Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине

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Политика Политика Арабская коалиция поможет эвакуировать из Йемена раненых хуситов Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, упростит выезд с территории Йемена для 50 раненых повстанцев-хуситов, нуждающихся в медицинской помощи.

Политика Политика Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией.