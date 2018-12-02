с чего всё началось

Посольство России в Лондоне заявило о масштабном военном присутствии Великобритании на Украине. Говорить о подобном можно в том случае, если информация "Би-би-си" о нахождении военных из 77-й бригады Королевских вооруженных сил на Украине подтвердится, сообщается на сайте посольства РФ.

Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине

Политика Политика Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Политика Политика Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что китайские власти согласились «снизить и отменить пошлины на автомобили, которые ввозятся в Китай из США».

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ Международная коалиция во главе с США в результате удара по территории Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".

Политика Политика Премьер-министр Башкирии ушёл в отставку Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушёл в отставку.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Политика Политика Французские «желтые жилеты» потребовали отставки правительства Представители движения "желтые жилеты" в понедельник призвали французское правительство уйти в отставку и назначить бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Пьера де Вилье премьер-министром.

Политика Политика Третья за месяц страна отозвала признание независимости Косово Власти Соломоновых островов отозвали признание независимости частично признанной Республики Косово. Об этом сообщает телеканал KTV.

Политика Политика В Общественной палате предложили изменить систему учета волонтеров Общественная палата (ОП) РФ выступила с инициативой изменить систему учета добровольцев в стране в зависимости от видов их деятельности.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.

Политика Политика Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 декабря в Милане Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 5 декабря на полях СМИД ОБСЕ в Милане, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.

Политика Политика Из-за Порошенко Украина теряет союзников, заявили в Верховной раде Провокация с нарушением украинскими судами российской границы в Черном море была выгодна лишь президенту Украины Петру Порошенко, который, тем не менее, не смог найти поддержки у мировых держав и добиться введения военного положения в стране на два месяца, считает лидер политической партии "Наши", депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Политика Политика Гройсман назвал «Северный поток-2» формой скрытой войны против Европы Газопровод «Северный поток-2» является геополитическим оружием России и формой скрытой войны против Европы и европейских потребителей, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.

Армия и оружие Армия и оружие Американские истребители оказались в силах рассорить США и Британию

Политика Политика МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".