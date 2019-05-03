Политика
Посольство России направило США ноту протеста из-за БутинойРосбалт 17:26
Посольство РФ в США направило Госдепартаменту ноту протеста в связи с приговором Марии Бутиной. По мнению дипломатов, мера наказания, который назначил россиянке суд в Вашингтоне, неправомерна.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Обновлено в 22:52
Армия и оружие
Гуайдо: Мадуро устроил военному руководству проверки на детекторе лжи
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил в пятницу о том, что руководство вооруженных сил проходит проверки на детекторе лжи.
Обновлено в 22:33
Политика
ООН назвала несоразмерным приговор Ассанжу
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям назвала приговор британского суда основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог несоразмерным преступлению.
Обновлено в 11:34
Транспорт
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Политика
Главред американского СМИ обвинил Россию в нарушении доктрины Монро
"Россия, очевидно, пытается ниспровергнуть доктрину Монро, которая на протяжении многих веков декларировала принцип невмешательства посторонних государств в дела западного полушария", — заявил он, призвав американские власти оказывать еще большее давление на Москву.
Обновлено в 22:47
Происшествия
Пассажирский Boeing-737 упал в реку в США
Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение вблизи американского города Джексонвилл (штата Флорида).
Обновлено в 22:54
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешёвым, но ненадёжным»
Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе назвал поставляемый в страны Евросоюза российский газ "дешёвым, но ненадёжным".
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Общество
Пострадавшим от пожара жителям Красногоска выделят новое жильё
Заседание оперативного штаба по ликвидации последствий пожара и встреча с пострадавшими состоялись сегодня утром, 4 мая, в Красногорске.
Обновлено в 22:42
Происшествия
Электропоезд «Ласточка» столкнулся с грузовиком
Грузовик «Урал» совершил выезд на железнодорожные пути перед надвигающимся электропоездом №821 «Ласточка».
Обновлено в 05:47
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу с речью
Японский император Нарухито и императрица Масако впервые появились перед народом через три дня после интронизации, император впервые обратился к народу с короткой речью.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Трагедия в Финском заливе и смертельный параджампинг в Приморье: к чему приводит беспечность
Виной трагедии, которая произошла в Финском заливе стали и алкоголь, и нехватка жилетов: 8 на 9 человек.
Обновлено в 14:39
Общество
Повышение пенсионного возраста отменено для вепсов
В список районов проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский муниципальный район Республики Карелия, где находятся Шокшинское, Шелтозерское и Рыборецкое вепсские сельские поселения.
Обновлено 30 апреля в 18:07
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Общество
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет
"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено в 10:34
Космос
Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно
В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено в 18:32