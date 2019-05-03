Политика
Посольство России направило США ноту протеста из-за БутинойРосбалт 17:26
Посольство РФ в США направило Госдепартаменту ноту протеста в связи с приговором Марии Бутиной. По мнению дипломатов, мера наказания, который назначил россиянке суд в Вашингтоне, неправомерна.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика
Партия Мэй провалилась на выборах в Англии
По итогам голосования, консерваторы лишились 1 335 депутатских мандатов и потеряли контроль над 49 местными советами.
Обновлено в 18:24
Политика
Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране
Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:45
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Общество
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес
«Не может человек быть таким идеальным!»: Лобода похвасталась точеной фигурой в купальнике
На своей странице в социальной сети Instagram певица поделилась несколькими снимками в сплошном черном купальнике, который, тем не менее, выгодно подчеркивает точеную фигуру артистки.
Обновлено в 20:33
Политика
Министр энергетики США назвал российский газ «ненадежным»
Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ, поступающий в страны ЕС, «дешевым, но ненадежным».
Обновлено вчера в 06:29
Армия и оружие
В Турции заявили о позитивном предложении США по ЗРК «Patriot»
Стало известно о том, что США вышли с новым предложением относительно поставок своих зенитных ракетных комплексов Турции.
Обновлено в 08:11
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Наука
Ученые выявили основные источники загрязнения Байкала и Селенги
Сотрудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с российскими коллегами провели комплексный анализ анализ бассейна реки Селенги и выявили основные источники загрязнения озера Байкал и рек бассейна Селенги.
Обновлено в 04:35
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В Петербурге арестовали сторонников Навального
Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено вчера в 03:20
Армия и оружие
На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса
Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Политика
США сделали исключение из антииранских санкций для России
В Белом доме проинформировали о том, что Соединенные Штаты предоставили 90-дневные исключения для трех проектов в Иране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Авто
Toyota наладит производство Lexus в Канаде к 2022 году
Речь идёт о моделях внедорожников Lexus NX и Lexus NX hybrid. Ожидается, что их производство стартует в 2022 году.
Обновлено в 08:04
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Политика
Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании
Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко рассказала, как пережила две клинические смерти
В 34 года актриса пережила вторую клиническую смерть, попав под машину.
Обновлено в 07:14
Политика
Названа предполагаемая дата инаугурации Зеленского
Ранее сообщалось, что окончательная дата инаугурации Зеленского будет объявлена на ближайшем пленарном заседании Верховной рады, которое намечено на 14 мая.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
В Идлибе террористы готовят нападение на Хаму
В идлибской зоне деэскалации на северо-востоке Сирии террористические группировки готовят нападение на САА в районе города Хама.
Обновлено в 13:49
Музыка
Мотоциклисты передумали уезжать из Серпухова
Обновлено в 09:00
Общество
Санкт-Петербург накрыл майский снегопад
Небо в Санкт-Петербурге затянуло свинцовыми тучами, на город обрушились сильные порывы ветра, и пошёл сильный снег.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Футбол
Каррера поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку
Обновлено в 21:01