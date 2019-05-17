Политика

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции СШАВедомости 20:17

Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
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Россия пообещала ответить на расширение санкционного «списка Магнитского»

Коммерсантъ20:39

МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа

РБК20:00

Посольство анонсировало ответ на санкции США

Газета.Ru20:03

Россия примет ответные меры на санкции США по акту Магнитского

ТАСС20:02

Посольство России: новые санкции США вызовут ответные меры

RT на русском20:00

Посольство РФ анонсировало ответ на санкции США по акту Магнитского

Московский Комсомолец20:06

Посольство России в США прокомментировало введение санкций против «Терека»

РИА Новости20:07
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Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Политика

Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Политика

Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге

Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

Обновлено в 13:05
Авто

Пикап Nissan Navara получил палатку на крыше

Автомобиль получил комплект увеличения на 76 мм дорожного просвета, внедорожные покрышки, силовые бамперы, защиту днища, дополнительный блок освещения и багажник с палаткой на крыше.
Обновлено в 14:58
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Общество

Россияне получат еще один оплачиваемый выходной

Отмечается, что россияне смогут получить дополнительный выходной, не теряя место работы и средний заработок.
Обновлено в 00:08
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Наука

Создано приложение, «слышащее» ушную инфекцию у ребёнка

Исследователи из Вашингтонского университета (США) разработали приложение для смартфона, которое способно помочь родителям выявлять ушное инфекционное заболевание у детей в домашних условиях.
Обновлено в 13:38
Общество

ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:50
Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

Обновлено в 16:16
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество

Четвертый день протеста приостановил строительство собора

Четвертый день протеста приостановил строительство собора.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

Два ракетных эсминца американских военно-морских сил прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, сообщает пресс-служба Военно-морского института США со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 20:28
Шоу-бизнес

Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»

Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
Обновлено в 19:00
Авто

Ford представил универсал Focus ST Wagon

Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Театры

Худруком театра имени Ленсовета стала жена Боярского

Жена актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета в Петербурге, сообщает канал "78".
Обновлено в 12:04
Политика

Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес

Олег Харитонов: «Женщина шантажировала меня несуществующим ребенком»

Обновлено в 21:00
Хоккей

Александр Овечкин спас партнера по команде от летевшей в лицо шайбы

Обновлено в 03:24
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Общество

В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов

В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
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