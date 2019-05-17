Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции СШАВедомости 20:17
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Политика
Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге
Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Авто
Пикап Nissan Navara получил палатку на крыше
Автомобиль получил комплект увеличения на 76 мм дорожного просвета, внедорожные покрышки, силовые бамперы, защиту днища, дополнительный блок освещения и багажник с палаткой на крыше.
Обновлено в 14:58
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Общество
Россияне получат еще один оплачиваемый выходной
Отмечается, что россияне смогут получить дополнительный выходной, не теряя место работы и средний заработок.
Обновлено в 00:08
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Наука
Создано приложение, «слышащее» ушную инфекцию у ребёнка
Исследователи из Вашингтонского университета (США) разработали приложение для смартфона, которое способно помочь родителям выявлять ушное инфекционное заболевание у детей в домашних условиях.
Обновлено в 13:38
Общество
ПФР оцифровал трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 12:48
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество
Четвертый день протеста приостановил строительство собора
Четвертый день протеста приостановил строительство собора.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив
Два ракетных эсминца американских военно-морских сил прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, сообщает пресс-служба Военно-морского института США со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 20:28
Шоу-бизнес
Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»
Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
Обновлено в 19:00
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Театры
Худруком театра имени Ленсовета стала жена Боярского
Жена актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета в Петербурге, сообщает канал "78".
Обновлено в 12:04
Политика
Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX
Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Общество
В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48