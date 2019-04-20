Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад МюллераРоссийская газета вчера в 22:45

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
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Посольство изучило «рашагейт-истерию» в США и предложило налаживать связи

РБКвчера в 22:19

Посольство РФ отреагировало на отчет по «российскому делу» 120-страничным докладом

Газета.Ruвчера в 21:46

Посольство РФ в США подготовило доклад о приписываемом вмешательстве в выборы 2016 года

ТАССвчера в 20:05

Посольство РФ в 120-страничном докладе призвало США отказаться от обвинений о вмешательстве в выборы

Коммерсантъвчера в 21:03

Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

РИА Новостивчера в 21:02

Россия доказала беспочвенность обвинений во вмешательстве в американские выборы

Известиявчера в 20:26

Посольство РФ: после доклада Мюллера США следует начать восстанавливать отношения с Россией

Вести.Ruвчера в 21:29
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Политика

Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Наука

Физическая активность помогает снизить риск развития деменции

Обновлено в 01:21
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Обновлено в 00:01
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Кино

Назван худший персонаж из «Мстителей»

На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей

Крылов: «Авангард» поддержит стремление Михеева поехать в НХЛ

"Авангард" поддержит одного из лучших бомбардиров команды Илью Михеева, если он захочет отправиться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Обновлено вчера в 20:19
Авто

В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely

Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.
Обновлено 18 апреля в 10:13
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже

Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Здоровье

Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки

Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

Органы прокуратуры США рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 21:38
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие

Источник: в России могут создать новые атомные подлодки с крылатыми ракетами

Минобороны России может создать несколько новых атомных подлодок нового проекта "Борей-К" с крылатыми ракетами.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

В Кемеровской области три человека погибли в результате пожара в частном доме в Прокопьевске.
Обновлено в 00:42
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Политика

ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ

Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Политика

В Раде назвали «жалким» выступление Порошенко на дебатах

Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»

Обновлено вчера в 22:53
Экономика

«МедИнвестГрупп» стала совладельцем лаборатории LabQuest

LabQuest появилась в феврале 2016 года и позиционируется как лаборатория премиального сегмента.
Обновлено вчера в 13:17
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Авто

ЦОДД назвал машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД

Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

Обновлено вчера в 14:56
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Японский кроссовер Suzuki Vitara Brezza нового поколения продемонстрировал высокий спрос на индийском рынке.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко: «Когда муж мне дает деньги, я не противлюсь»

28-летняя Регина Тодоренко не скрывает - она не привыкла сидеть дома без дела.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал, что перед смертью рэпер хотел уйти от жены

Продюсер Александр Толмацкий, отец репера Децла (Кирилла Толмацкого) сообщил, что сын страдал от истерик гражданской жены Юлии и хотел от нее уйти.
Обновлено в 01:28
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Роберт Мюллер
Американский адвокат
Руководитель Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года. Под его руководством началась реформа бюро, включавшая в себя, в частности, усиление подразделений по борьбе с терроризмом и сбору информации. В результате реформы ФБР стало активнее сотрудничать с ЦРУ, а ряд подразделений ФБР стал подотчётен Директору национальной разведки.
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