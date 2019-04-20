Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад МюллераРоссийская газета вчера в 22:45
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
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Россия доказала беспочвенность обвинений во вмешательстве в американские выборы
Известиявчера в 20:26
Российские дипломаты доказали беспочвенность обвинений по «российскому делу»
Телеканал 360°вчера в 22:19
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На Шиесе сожгли два деревянных моста
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Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
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Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
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Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы
После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
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Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
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Google по ошибке отправила пользователю десяток розовых Pixel 3
Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
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Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
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Авто
Два BMW M5 Competition сравнили в гонке по прямой
Обычный BMW M5 Competition оснащен двигателем, способным выдавать 625 лошадиных сил, в то время как версия автомобиля, разработанная DMS, использует более мощную силовую установку, выдающую 785 л.с. При этом DMS-версия весит на 10 килограммов меньше.
Обновлено в 03:15
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В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России
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Политика
Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:13
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Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией
Обновлено вчера в 01:38
Футбол
«Реал» может перехватить де Лихта у «Барселоны»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет видеть в команде защитника "Аякса" Маттайса де Лихта.
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В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
Обновлено в 00:07
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Экономика
Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана
Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
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Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Как сообщает ToDay News Ufa, есть признаки рака, на которые многие не обращают внимания на раннем этапе.
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Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Наука
Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива
Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину
В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Спорт
Олимпийский чемпион дисквалифицирован на четыре года за допинг
Кенийский легкоатлет Асбель Кипроп отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23