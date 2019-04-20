Посольство РФ в США отреагировало на доклад МюллераРоссийская газета вчера в 22:45

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.

Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера

Единоборства Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Шоу-бизнес Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.

Политика Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.

Гаджеты Google по ошибке отправила пользователю десяток розовых Pixel 3 Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.

Происшествия Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».

Авто Два BMW M5 Competition сравнили в гонке по прямой Обычный BMW M5 Competition оснащен двигателем, способным выдавать 625 лошадиных сил, в то время как версия автомобиля, разработанная DMS, использует более мощную силовую установку, выдающую 785 л.с. При этом DMS-версия весит на 10 килограммов меньше.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.

Политика Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.

Футбол «Реал» может перехватить де Лихта у «Барселоны» Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет видеть в команде защитника "Аякса" Маттайса де Лихта.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Происшествия Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.

Экономика Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22% Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.

Экономика Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.

Здоровье Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника Как сообщает ToDay News Ufa, есть признаки рака, на которые многие не обращают внимания на раннем этапе.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Шоу-бизнес Певица Адель рассталась с мужем Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Спорт Олимпийский чемпион дисквалифицирован на четыре года за допинг Кенийский легкоатлет Асбель Кипроп отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".