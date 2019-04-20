Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад МюллераРоссийская газета вчера в 22:45

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
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Посольство изучило «рашагейт-истерию» в США и предложило налаживать связи

РБКвчера в 22:19

Посольство РФ в США подготовило доклад о приписываемом вмешательстве в выборы 2016 года

ТАССвчера в 20:05

Посольство РФ: после доклада Мюллера США следует начать восстанавливать отношения с Россией

Вести.Ruвчера в 21:29

Посольство РФ призвало США отказаться от обвинений о вмешательстве в выборы

Коммерсантъвчера в 21:03

Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

РИА Новостивчера в 21:02

Россия доказала беспочвенность обвинений во вмешательстве в американские выборы

Известиявчера в 20:26

Посольство РФ отреагировало на отчет по «российскому делу» 120-страничным докладом

Газета.Ruвчера в 21:46
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Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено вчера в 19:02
Политика

Букмекеры отдали победу Зеленскому на выборах президента Украины

Российские и зарубежные букмекеры считают, что во втором туре выборов президента Украины победит Владимир Зеленский, притом с большим перевесом.
Обновлено в 02:28
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

В результате аварии погибли три человека: оба водителя и две пассажирки легковой иномарки. Обстоятельства происшествия выясняются.
Обновлено в 02:32
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Авто

Известна дата выхода нового Land Rover Defender

Совсем недавно сообщали, что обновленный внедорожник Land Rover Defender официально представят публике до конца нынешнего года.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Незрячий японец впервые в мире пересек Тихий океан на небольшой яхте

Незрячий японец Мицухиро Ивамото впервые в мире пересек Тихий океан на небольшой яхте: утром в субботу его судно пришвартовалось в порту Иваки префектуры Фукусима на северо-западе Японии.
Обновлено в 02:27
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В забайкальском селе сгорело более 30 домов, введён режим ЧС

В Забайкальском крае, в селе Усть-Ималка, из-за природного пожара сгорело более 30 жилых домов, сообщает краевое ГУ МЧС России.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Дочь Юрия Яковлева не смогла простить покинувшего семью отца

Актер бросил наследницу еще до ее рождения. 57-летняя актриса до сих пор не может забыть предательство отца.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Валерия позволила себе кусочек именинного медовика

Обновлено в 00:38
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье из–за природных пожаров

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из-за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.
Обновлено в 02:06
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Подлодки «Борей» с крылатыми ракетами могут создать в РФ

Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:38
Футбол

Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии.
Обновлено вчера в 15:49
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено вчера в 21:29
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
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Роберт Мюллер
Американский адвокат
Руководитель Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года. Под его руководством началась реформа бюро, включавшая в себя, в частности, усиление подразделений по борьбе с терроризмом и сбору информации. В результате реформы ФБР стало активнее сотрудничать с ЦРУ, а ряд подразделений ФБР стал подотчётен Директору национальной разведки.
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