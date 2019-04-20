Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад МюллераРоссийская газета вчера в 22:45
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
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Россия доказала беспочвенность обвинений во вмешательстве в американские выборы
Известиявчера в 20:26
Посольство РФ отреагировало на отчет по «российскому делу» 120-страничным докладом
Газета.Ruвчера в 21:46
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