Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад МюллераРоссийская газета вчера в 22:45

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
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Посольство РФ в США подготовило доклад о приписываемом вмешательстве в выборы 2016 года

ТАССвчера в 20:05

Посольство РФ отреагировало на отчет по «российскому делу» 120-страничным докладом

Газета.Ruвчера в 21:46

Посольство РФ: после доклада Мюллера США следует начать восстанавливать отношения с Россией

Вести.Ruвчера в 21:29

Посольство РФ призвало США отказаться от обвинений о вмешательстве в выборы

Коммерсантъвчера в 21:03

Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

РИА Новостивчера в 21:02

Россия доказала беспочвенность обвинений во вмешательстве в американские выборы

Известиявчера в 20:26

Посольство изучило «рашагейт-истерию» в США и предложило налаживать связи

РБКвчера в 22:19
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47-летний Ягр оформил покер и помог «Кладно» вернуться в Экстралигу

47-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр забросил все четыре шайбы своей команды в этой встрече, оформив покер.
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Путин поздравил жителей столицы Ингушетии с 25-летием города

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В Забайкалье потушили все природные пожары

Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
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Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
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Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Происшествия

Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
Обновлено 18 апреля в 08:19
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Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения

Обновлено вчера в 14:29
Путешествия

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Авто

УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»

Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300

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Общество

Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
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Политика

Россия ограничит поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину

С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено 18 апреля в 07:53
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
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Впервые: фотография черной дыры

Обновлено в 04:04
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На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
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Религия

Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых

Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Кино

Бывшего главу Warner Bros. и Илона Маска вызвали в суд по делу Джонни Деппа

В свою очередь, ответчик подал встречный иск два месяца спустя, попросив суд объявить, что его устное соглашение с актером, действовавшее на протяжении стольких лет действительно, также он утверждал, что Депп нарушил их сделку, не заплатив за юридические услуги.
Обновлено в 03:15
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Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
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В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД

Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
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Губернатор дал старт субботнику в Красногорске

Обновлено в 03:40
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С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
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Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов

Обновлено вчера в 22:00
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Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
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В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
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Роберт Мюллер
Американский адвокат
Руководитель Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года. Под его руководством началась реформа бюро, включавшая в себя, в частности, усиление подразделений по борьбе с терроризмом и сбору информации. В результате реформы ФБР стало активнее сотрудничать с ЦРУ, а ряд подразделений ФБР стал подотчётен Директору национальной разведки.
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