Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад МюллераРоссийская газета вчера в 22:45
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Посольство РФ отреагировало на отчет по «российскому делу» 120-страничным докладом
Газета.Ruвчера в 21:46
Россия доказала беспочвенность обвинений во вмешательстве в американские выборы
Известиявчера в 20:26
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Хоккей
47-летний Ягр оформил покер и помог «Кладно» вернуться в Экстралигу
47-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр забросил все четыре шайбы своей команды в этой встрече, оформив покер.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Путин поздравил жителей столицы Ингушетии с 25-летием города
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Магаса, столицы Ингушетии.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Забайкалье потушили все природные пожары
Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Происшествия
Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
Обновлено 18 апреля в 08:19
Шоу-бизнес
Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения
Обновлено вчера в 14:29
Путешествия
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Авто
УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»
Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
Обновлено в 02:34
Общество
Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Россия ограничит поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину
С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено 18 апреля в 07:53
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Космос
Впервые: фотография черной дыры
Обновлено в 04:04
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Религия
Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых
Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Кино
Бывшего главу Warner Bros. и Илона Маска вызвали в суд по делу Джонни Деппа
В свою очередь, ответчик подал встречный иск два месяца спустя, попросив суд объявить, что его устное соглашение с актером, действовавшее на протяжении стольких лет действительно, также он утверждал, что Депп нарушил их сделку, не заплатив за юридические услуги.
Обновлено в 03:15
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Авто
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Губернатор дал старт субботнику в Красногорске
Обновлено в 03:40
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных
Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11