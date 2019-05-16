Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мостАргументы и Факты вчера в 19:32

Британское издание опубликовало статью под заголовком "Российский мост душит порты Украины" Посольство России в Великобритании подвергло критике статью британской газеты Financial Times про Крымский мост и обвинило ее авторов в манипулировании фактами, а также игнорировании официальных данных статистики, передает РИА Новости.

Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Политика Представитель Зеленского объявил о готовности к диалогу с Россией Член штаба новоизбранного президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с Россией о неподконтрольным правительству Украины территориям Донбасса.

Политика Канадские депутаты не признали депортацию крымских татар геноцидом "Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года советский диктатор Иосиф Сталин начал геноцид крымских татар, чтобы очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, поместив в железнодорожные вагоны для скота и переместив в степи Центральной Азии", - указал депутат.

Происшествия На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.

Происшествия Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

Гаджеты Обзор Apple Air Pods 2: снова лучшие наушники-вкладыши? Сами наушники внешне совершенно не отличаются от Air Pods первого поколения.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.

Политика Глава МИД Украины Климкин подал в отставку Глава украинского МИД Павел Климкин написал заявление об отставке.

Футбол Азар: «Мечтаю стать лучшим футболистом мира» Азар ранее сообщил, что принял решение о своем дальнейшем направлении развития карьеры. По слухам, он решил перебраться «Реал».

Политика Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой В Австрии разгорелся скандал из-за якобы имевшей место просьбы нынешнего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе к племяннице неназванного российского предпринимателя Алене Макаровой о содействии в ведении нелегального бизнеса в обмен на ее помощь на парламентских выборах.

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера, скончавшегося за день до своего дня рождения.

Общество Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в контексте «Евровидения» стран По информации, которая есть у РБК, в англоязычных социальных сетях, помимо России, чаще всего в контексте песенного конкурса упоминают Нидерланды, Швейцарию, Норвегию и Швецию.

Авто KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Хоккей Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе» У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.

Политика Оппозиция в Раде зарегистрировала новый законопроект о языке Законопроект предусматривает, что украинский язык останется исключительно единственным языком Вооружённых сил Украины и других воинских формирований, а также заседаний Верховной рады Украины и госучреждений, — приводится в документе, который цитирует РИА Новости.

Политика Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".

Происшествия Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом.

Политика В ДНР установили причастных к убийству Захарченко Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Происшествия В Курской области в ДТП погибли три человека В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.