Политика

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мостГазета.Ru 03:41

Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе. Письмо пресс-секретаря посольства редактору британского издания опубликовано на сайте дипмиссии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Посольство РФ обвинило FT в публикации непроверенной информации

Коммерсантъ02:22

Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Известиявчера в 22:15

В посольстве России обратили внимание на низкий уровень журналистики в статье FT о Крыме

ТАССвчера в 16:27

Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Аргументы и Фактывчера в 19:32

Посольство РФ в Лондоне раскритиковало материал Financial Times про Крымский мост

Политика Сегоднявчера в 19:12

Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой

РБКвчера в 16:59

Посольство РФ назвало статью Financial Times о Крыме низкопробной журналистикой

Life.ruвчера в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Армия и оружие

США предупредили об опасности полетов над Персидским заливом

Американские дипломаты предупредили, что американские авиаперевозчики и коммерческие операторы, летающие над Персидским заливом, рискуют быть "неправильно идентифицированными", поскольку напряженность между США и Ираном продолжает расти.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В МАК расшифровали черные ящики Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево

6 мая в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщал о серьезных повреждениях параметрического черного ящика лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшем во время трагических событий в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Названы причины роста заболеваемости раком кишечника

Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Хоккей

Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)

В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия

Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Общество

Последствия мощного смерча на Украине показали на видео

На Украине в Житомирской области пронесшийся ураган повалил 100 гектаров леса.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Футбол

Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Общество

РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами

Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Футбол

Особое мнение: Арсений Веснин

Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Общество

Американская нефтяная компания эвакуировала свой персонал из Ирака

Одна из крупнейших нефтяных компаний США «Exxon Mobil» эвакуировала всех своих сотрудников из нефтяного месторождения Западная Курна 1 в Ираке и отправляет их в Дубай.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено в 05:15
Хоккей

Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.
Обновлено в 04:20
Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения

18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

Обновлено вчера в 15:45
Наука

В России начато создание дрейфующей ледовой станции для Арктики

Представители института сообщили: «Данная система станет прототипом российских дрейфующих океанологических ледовых станций, которые обеспечат оперативное наблюдение за состоянием морской среды арктических акваторий, в том числе по трассе Северного морского пути, в целях экологически устойчивого развития региона».
Обновлено вчера в 08:03
Кино

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в сериале «Молодой папа»

Обновлено в 07:41
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Футбол

ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги

Обновлено вчера в 04:56
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Екатеринбурге

Глава государства Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию, связанную с протестами в Екатеринбурге против строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено 16 мая в 10:12
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное