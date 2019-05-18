Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мостГазета.Ru 03:41
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе. Письмо пресс-секретаря посольства редактору британского издания опубликовано на сайте дипмиссии.
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Посольство РФ в Лондоне раскритиковало материал Financial Times про Крымский мост
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