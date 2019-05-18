Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мостГазета.Ru 03:41

Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе. Письмо пресс-секретаря посольства редактору британского издания опубликовано на сайте дипмиссии.

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост

Армия и оружие США предупредили об опасности полетов над Персидским заливом Американские дипломаты предупредили, что американские авиаперевозчики и коммерческие операторы, летающие над Персидским заливом, рискуют быть "неправильно идентифицированными", поскольку напряженность между США и Ираном продолжает расти.

Происшествия В МАК расшифровали черные ящики Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево 6 мая в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщал о серьезных повреждениях параметрического черного ящика лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшем во время трагических событий в аэропорту Шереметьево.

Общество Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.

Здоровье Названы причины роста заболеваемости раком кишечника Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.

Общество Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Хоккей Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв) В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.

Армия и оружие США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.

Происшествия На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.

Общество Последствия мощного смерча на Украине показали на видео На Украине в Житомирской области пронесшийся ураган повалил 100 гектаров леса.

Шоу-бизнес Павел Прилучный продает дом через Instagram Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.

Политика Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

Политика Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.

Футбол Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.

Общество РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Футбол Особое мнение: Арсений Веснин Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.

Общество Американская нефтяная компания эвакуировала свой персонал из Ирака Одна из крупнейших нефтяных компаний США «Exxon Mobil» эвакуировала всех своих сотрудников из нефтяного месторождения Западная Курна 1 в Ираке и отправляет их в Дубай.

Хоккей Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.

Спорт Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения 18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.

Наука В России начато создание дрейфующей ледовой станции для Арктики Представители института сообщили: «Данная система станет прототипом российских дрейфующих океанологических ледовых станций, которые обеспечат оперативное наблюдение за состоянием морской среды арктических акваторий, в том числе по трассе Северного морского пути, в целях экологически устойчивого развития региона».

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

Авто Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Екатеринбурге Глава государства Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию, связанную с протестами в Екатеринбурге против строительства храма в Екатеринбурге.