Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мостГазета.Ru 03:41
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе. Письмо пресс-секретаря посольства редактору британского издания опубликовано на сайте дипмиссии.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Рейд в Керченском проливе: как российские пограничники досматривают суда
РИА Новости Крым16 мая в 10:55
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой
В Австрии разгорелся скандал из-за якобы имевшей место просьбы нынешнего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе к племяннице неназванного российского предпринимателя Алене Макаровой о содействии в ведении нелегального бизнеса в обмен на ее помощь на парламентских выборах.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка
Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Формат опроса по строительству храма в Екатеринбурге не определен
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что формат опроса жителей города по поводу строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга пока не определен.
Обновлено в 03:50
Политика
Американцы отказались от постоянного посла на Украине
Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Спорт
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завершила карьеру
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер приняла решение завершить профессиональную карьеру - об этом она сообщила на странице в Инстаграм.
Обновлено вчера в 07:53
Кино
Появился первый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
Футболист «Славии» Соучек может стать игроком московского «Спартака»
Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак".
Обновлено в 02:43
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области
В селе Покров Ярославской области пожар унес жизни четырех человек, следователи возбудили уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Обновлено в 03:05
Музыка
Лазарев со своей песней на Евровидении вошёл в чарты 11 стран
Обновлено в 03:47
Происшествия
Учительница Кадырова погибла в ДТП
Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».
Обновлено вчера в 19:49
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено 16 мая в 11:37
Здоровье
Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам
Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено вчера в 12:03
Авто
Самый быстрый человек на планете презентовал новый электрокар
Усэйн Болт, которого многие знают как олимпийского чемпиона и быстрейшего человека на планете, решил погрузиться в мир электрического транспорта.
Обновлено вчера в 08:19
Гаджеты
Unisoc готовится к производству 5G-модемов
Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) в ближайшее время организует производство 5G-модема для мобильных устройств нового поколения, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 03:46
Здоровье
Главная медсестра Москвы: наша профессия молодеет с каждым годом
ТАСС побеседовал с главной медсестрой столичного департамента здравоохранения Татьяной Амплеевой и узнал, как менялось отношение к представителям профессии в разные годы, каков средний возраст сестринских коллективов, и идут ли в профессию мужчины.
Обновлено в 03:00
Авто
Названы топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Замкнул тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid. Его начальная версия Entry с 1,6-литровым 90-сильным мотором доступна за 660 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги
Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42