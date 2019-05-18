Политика

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мостГазета.Ru 03:41

Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе. Письмо пресс-секретаря посольства редактору британского издания опубликовано на сайте дипмиссии.
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«Не ищите предлоги для позерства»: Российские дипломаты дали жёсткий ответ на истерию вокруг Крымского моста

Царьград04:06

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост

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Удавка для украинских портов: FT дал едкую характеристику Крымскому мосту

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Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой

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РИА Новости Крым16 мая в 10:55

Посольство РФ обвинило FT в публикации непроверенной информации

Коммерсантъ02:22
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Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой

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Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
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Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.
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Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

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Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

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В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

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Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Политика

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Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
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Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
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Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак".
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Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
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Происшествия

Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области

В селе Покров Ярославской области пожар унес жизни четырех человек, следователи возбудили уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
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Лазарев со своей песней на Евровидении вошёл в чарты 11 стран

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Учительница Кадырова погибла в ДТП

Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».
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Замкнул тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid. Его начальная версия Entry с 1,6-литровым 90-сильным мотором доступна за 660 000 рублей.
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