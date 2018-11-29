Происшествия
Посольство РФ сообщило о смерти заключенного в США россиянина
Посольство РФ сообщило о смерти заключенного в США россиянинаРоссийская газета00:21
"В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М.Д. Амара (место заключения - Northwest Detention Center)", - говорится в сообщении дипмиссии. Россиянин, как отмечается, умер в медцентре Св. Джозефа в городе Такома.
Российская газета00:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Происшествия
В Якутии оказавшегося под завалом шахтера нашли мертвым
Обновлено в 00:55
Происшествия
По факту крушения вертолёта Ми-26 в НАО возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по фату крушения вертолёта Ми-26 авиакомпании Utair в Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Обновлено в 00:38
Происшествия
Самолёт Трампа получил повреждения в аэропорту Нью-Йорка
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Вене накануне аукциона похитили картину Ренуара
В Вене накануне аукциона похитили пейзаж французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Golfe, Mer, Falaises Vertes», который готовился к продаже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах
Ранее сообщалось, что вслед за актрисой Сэнд Ванд Рой режиссера обвинила в сексуальных домогательствах бывшая директор по кастингу.
Обновлено в 00:02
Происшествия
«Керченского стрелка» кремировали и похоронили под чужой фамилией
Владислава Рослякова, напавшего на политехнический колледж в Керчи, кремировали и похоронили две недели назад под чужой фамилией.
Обновлено в 00:41
Происшествия
ТРЦ Ocean Plaza в Киеве закидали дымовыми шашками
Радикалы подожгли дымовые шашки в здании ТРЦ Ocean Plaza в центре Киева, посетителей центра эвакуировали.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Консул в Таиланде сообщил о задержании россиянина по запросу США
Полиция Таиланда задержала россиянина Антона Богданова по запросу США.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Москве локализовали пожар на территории Успенской церкви
Пожар на территории храма Успения пресвятой Богородицы в Троице-Лыково на северо-западе Москвы удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Директор православной гимназии оказался педофилом с многолетним стажем
В Якутии приговорили бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) к 17-ти годам колонии строгого режима за педофилию.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов
Директору и владелице подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение умерший актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Москве
Два человека пострадали в среду в результате столкновения автомобиля скорой помощи с легковой машиной на Варшавском шоссе в Москве.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Водитель автомобиля погиб после столкновения со слоном в Таиланде
Легковой автомобиль столкнулся со слоном на трассе в Таиланде. Об этом сообщает газета Nation.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Эвакуированы 25 человек и три пострадали при пожаре на севере Москвы
Обновлено вчера в 17:12