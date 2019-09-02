Политика
Народные новостиПосольство РФ рассказало о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты посольства России в США навестили Марию Бутину в американской тюрьме. Как сообщает посольство на своей странице в Facebook, "у россиянки жалоб на здоровье и условия содержания нет".
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:47, Вашингтон
Экономика
Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы
Альфа-банк потребовал в суде взыскать 9,5 млрд руб. с российской консалтинговой компании IMC Montan, которая предоставляет услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых.
РБК 04:57
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Политика
Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.
RT на русском 02:42
Политика
В Совфеде призвали не прощать хамство Польши
В Совфеде заявили, что решение Варшавы не приглашать представителей России на годовщину начала войны объясняется желанием польских властей переписать историю.
Взгляд.ру 03:12
Политика
Советники лидеров «нормандской четверки» обсудят ДНР и ЛНР в Берлине
Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.
Собеседник 31 августа в 07:57
Политика
Памфилова оценила готовность избирательной системы к выборам на 98%
Избирательная система готова к единому дню голосования на 98%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью НТВ, опубликованном на сайте телеканала.
РИА Новости 04:45
Наука
В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Авто
АвтоВАЗ провёл новые назначения
В высшем руководстве АО «АвтоВАЗ» проведены новые назначения.
News.ru 05:07
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика
Гончарук пообещал рост украинской экономики в 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что украинская экономика за пять лет вырастит на 40%.
Московский Комсомолец 05:34
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
«Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге
Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.
Российская газета вчера в 13:38
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Гаджеты
Видео дня: смартфон Samsung Galaxy S10 5G впервые испытали в России на пилотной сети 5G
Оператор «МТС», компании Nokia и Qualcomm провели первые в России пользовательские тесты смартфонов Samsung Galaxy S10 5G.
iXBT.com 04:40
Политика
Грузия концентрирует военнослужащих на границе с Южной Осетией
Грузия продолжает стягивать военнослужащих на границу с Южной Осетией Стало известно, что сегодня в приграничный Хашурский район Грузии переброшено около 30 вооруженных солдат и офицеров.
Rusvesna.su вчера в 13:09
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Происшествия
Певица погибла на сцене из-за взрыва пиротехники
Ридус вчера в 16:01
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
РИА Новости 04:31
Здоровье
Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа
Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:31
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Футбол
Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения
Сборная России по футболу поздравила Станислава Черчесова с днем рождения, запись опубликована на странице команды в Twitter.
Телеканал Санкт-Петербург 05:31
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
RT на русском 05:33
Политика
Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит
Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша с доказательствами о крушении МН17, если оно поступит, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28