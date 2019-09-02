Дипломаты посольства России в США навестили Марию Бутину в американской тюрьме. Как сообщает посольство на своей странице в Facebook, "у россиянки жалоб на здоровье и условия содержания нет".

Посольство РФ рассказало о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США

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