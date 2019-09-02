Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси. Об этом посольство сообщило в фейсбуке. Как отмечается, у россиянки нет никаких жалоб на здоровье и условия содержания.

Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США

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