Политика
Газета.RuПосольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси. Об этом посольство сообщило в фейсбуке. Как отмечается, у россиянки нет никаких жалоб на здоровье и условия содержания.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Общество
Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве
Интерфакс 31 августа в 08:14
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа
Московский Комсомолец вчера в 11:39
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Хоккей
«Авангард» выиграл Кубок Открытия
Сезон КХЛ традиционно открылся матчем за Кубок Открытия. В этот раз этот трофей разыграли ЦСКА и «Авангард».
Все про Спорт ру вчера в 23:41
Хоккей
Барбашев заключил новый контракт с «Сент-Луисом»
Российский форвард Иван Барбашев подписал новое соглашение с клубом НХЛ "Сент-Луис", сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 00:35
Общество
Губернатор Джорджии объявил об эвакуации из-за урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Джорджия Брайн Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за урагана "Дориан", который надвигается.
Газета.Ru вчера в 22:37
Общество
В России начинается новый учебный год
Занятия во многих российских школах начнутся со 2 сентября, в этом году День знаний выпал на воскресенье, однако каждый регион вправе самостоятельно определять дату начала уроков.
ТАСС вчера в 17:07
Футбол
Нападающий «Интера» Лукаку подвергся расистским оскорблениям в матче серии А
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям в момент, когда исполнял пенальти.
Матч ТВ вчера в 22:05
Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Мужчина, который открыл стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, был уволен за несколько часов до трагедии.
Известия вчера в 22:59
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру
ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать их правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РБК 00:01
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, согласно предложению ПФР, размер пенсионных накоплений должен быть таким, ниже которого россияне смогут получать накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 00:55
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Армия и оружие
Десантной элиты закал
Динамика службы была такова, что первые сапоги и первый десантный комбез пришлось заменить на новые уже через полгода – восстановлению, как говорится, они не подлежали.
Красная звезда вчера в 18:02
Политика
Эксперты оценили визит президента в саратовский аэропорт «Гагарин»
На заседании правительства региона Валерий Радаев сообщил об обращении к Путину за поддержкой реконструкции обхода Саратова и решения вопроса с жильем для детей-сирот.
Взгляд-инфо 00:16
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru вчера в 09:10
Экономика
Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных
По стоимостному объему среди онкологических препаратов лидируют «Гертикад» (на его закупки больницы потратили 2,2 млрд рублей), «Авегра» (1,9 млрд рублей) и «Китруда» (1,7 млрд рублей).
Известия вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Тимати подверг себя опасности на отдыхе
Рэпер Тимати удивил поклонников провокационным видео, на котором отпустил штурвал катера на полном ходу и начал снимать свои занятия серфингом.
StarHit.ru вчера в 20:00
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Политика
В Совфеде обвинили Польшу в развязывании Второй мировой войны
Сегодня в Польше проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Говорит Москва вчера в 04:35
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 сентября
Теплая погода с переменной облачностью и осадками ожидается в Московском регионе в понедельник, 2 сентября, сообщает на сайте Гидрометцентра.
Известия 00:18
Политика
Вице-президент США пообещал украинцам поддержку
По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Авто
Новую Lada 4x4 построят на французской платформе
Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня вчера в 08:26
Армия и оружие
Индийские летчики испытали МиГ-35
На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.
Российская газета вчера в 04:16
Политика
Российско-японские военные учения пройдут на Сахалине
RT на русском вчера в 22:32
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
ИнфоСМИ 31 августа в 17:29
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС 31 августа в 16:14
Футбол
Вильярреал — Реал 2:2
Soccer.ru вчера в 16:51
Здоровье
В Красноярске снизилась активность клещей
В Красноярске снизилась активность клещей, однако риск присасывания ещё сохраняется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по краю.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:34
Происшествия
В Самаре мраморная плита с фасада Дома культуры убила ребенка
Ребенок погиб в Самаре после падения на него мраморной плиты с фасада Дворца культуры.
ТАСС вчера в 12:40
Общество
Ситуация с паводком в Приморье стабилизируется
Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется, сообщает Примгидромет.
РИА Новости 00:28