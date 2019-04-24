Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД ЗеленскомуИзвестия вчера в 20:43

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства. Министр иностранных дел Соединенного Королевства выразил одобрение в связи с проведением на Украине мирного, демократического и конкурентного голосования.

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