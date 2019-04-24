Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД ЗеленскомуИзвестия вчера в 20:43

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства. Министр иностранных дел Соединенного Королевства выразил одобрение в связи с проведением на Украине мирного, демократического и конкурентного голосования.
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Посольство РФ заявило, что Лондон использует Киев для противостояния с Москвой

ФАНвчера в 15:04

Москва ответила Лондону на антироссийское поздравление Зеленского с победой

Lenta.ruвчера в 20:32

Посольство России раскритиковало поздравление Зеленскому от МИД Британии

РБКвчера в 19:05

Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского

Газета.Ruвчера в 22:59

Посольство РФ: Британия хочет использовать Украину против России

News.ruвчера в 14:26

Посольство РФ в Лондоне сообщило о намерении Британии использовать Украину против России

Народные новостивчера в 14:21

Посольство РФ: Лондон использует Киев в качестве инструмента в противостоянии с Москвой

ТАССвчера в 13:59
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Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено вчера в 08:55
Общество

Япония извинилась перед насильственно стерилизованными людьми

Новый закон подразумевает выплату компенсаций размеров 3,2 миллиона йен (1,8 миллиона рублей) лицам, которые были подвергнуты принудительной стерилизации в период с 1948 по 1996 годы.
Обновлено в 01:17
Футбол

Погба заявил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил своим одноклубникам о желании сменить команду.
Обновлено в 01:03
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Политика

Суд требует импичмента Порошенко

Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Обновлено вчера в 15:55
Хоккей

«Бостон» выиграл серию у «Торонто» в Кубке Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:12
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Авто

Продается дрэгстер Chevrolet S10 с 3000-сильным мотором

В дальнейших соревнованиях Chevrolet S10 в 2015 году взял титул «Самый быстрый дорожный автомобиль».
Обновлено в 00:15
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Политика

Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Общество

Александр Кержаков развелся с женой через суд

Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Происшествия

Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий

Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Политика

Первый вице-премьер правительства Алтая подал заявление об отставке

"Р.Пальталлер подал заявление об отставке, в настоящее время оно еще не подписано", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:38
Общество

Регион объявил конкурс на новую ледовую арену за 5,7 млрд

Обновлено в 00:02
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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