Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД ЗеленскомуИзвестия вчера в 20:43
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства. Министр иностранных дел Соединенного Королевства выразил одобрение в связи с проведением на Украине мирного, демократического и конкурентного голосования.
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Посольство РФ в Лондоне сообщило о намерении Британии использовать Украину против России
Народные новостивчера в 14:21
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Носитель «Посейдона» спущен на воду
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Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
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Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
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Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Япония извинилась перед насильственно стерилизованными людьми
Новый закон подразумевает выплату компенсаций размеров 3,2 миллиона йен (1,8 миллиона рублей) лицам, которые были подвергнуты принудительной стерилизации в период с 1948 по 1996 годы.
Обновлено в 01:17
Футбол
Погба заявил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил своим одноклубникам о желании сменить команду.
Обновлено в 01:03
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Обновлено вчера в 15:55
Хоккей
«Бостон» выиграл серию у «Торонто» в Кубке Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:12
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Авто
Продается дрэгстер Chevrolet S10 с 3000-сильным мотором
В дальнейших соревнованиях Chevrolet S10 в 2015 году взял титул «Самый быстрый дорожный автомобиль».
Обновлено в 00:15
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Александр Кержаков развелся с женой через суд
Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Происшествия
Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья
По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий
Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Первый вице-премьер правительства Алтая подал заявление об отставке
"Р.Пальталлер подал заявление об отставке, в настоящее время оно еще не подписано", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:38
Общество
Регион объявил конкурс на новую ледовую арену за 5,7 млрд
Обновлено в 00:02