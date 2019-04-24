Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД ЗеленскомуИзвестия вчера в 20:43

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства. Министр иностранных дел Соединенного Королевства выразил одобрение в связи с проведением на Украине мирного, демократического и конкурентного голосования.
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Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского

Газета.Ruвчера в 22:59

Москва ответила Лондону на антироссийское поздравление Зеленского с победой

Lenta.ruвчера в 20:32

Посольство РФ заявило, что Лондон использует Киев для противостояния с Москвой

ФАНвчера в 15:04

Посольство России раскритиковало поздравление Зеленскому от МИД Британии

РБКвчера в 19:05

Посольство РФ: Британия хочет использовать Украину против России

News.ruвчера в 14:26

Посольство РФ в Лондоне сообщило о намерении Британии использовать Украину против России

Народные новостивчера в 14:21

Посольство РФ: Лондон использует Киев в качестве инструмента в противостоянии с Москвой

ТАССвчера в 13:59
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Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Игры

Владельцы Mortal Kombat 11 на ПК пожаловались на проблемы с запуском игры в Steam

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Бритни Спирс рассказала о пребывании в психиатрической больнице

Певица Бритни Спирс обратилась в инстаграме к своим фанатам, которые стали переживать за ее состояние из-за фотографий после выхода из психиатрической больницы.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 01:12
Общество

Фонд Святой Екатерины поставит куличи и яйца по всему Екатеринбургу

Обновлено в 01:38
Общество

Названы самые опасные сферы деятельности в России

От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).
Обновлено в 02:01
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359 человек

Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки заявили, что число жертв серии террористических актов, совершенных во время католической Пасхи, достигло 359 человек, сообщает 24 апреля Geo TV.
Обновлено в 00:41
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Технологии

В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Обновлено в 02:34
Политика

В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского

Обновлено 22 апреля в 08:04
Политика

Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Политика

Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
Обновлено в 00:50
Экономика

ВТБ хочет удвоить прибыль за четыре года

Новая стратегия ВТБ предполагает увеличение чистой прибыли через четыре года в 1,7 раза — до 310 млрд руб. Для этого банк рассчитывает увеличить число розничных клиентов в полтора раза и удвоить число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, следует из слов первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина и сообщения пресс-службы банка.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол

«Тоттенхэм» одержал победу над «Брайтоном»

Обновлено вчера в 16:36
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено 21 апреля в 09:22
Происшествия

По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах

Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.
Обновлено вчера в 08:17
Кино

Дожил до понедельника. Юрий Чернов и Петруху не сыграл, и банк не ограбил

После картины Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» Чернова стали узнавать на улицах: очень понравился зрителям его герой, двоечник Сыромятников, который подглядывал в тетрадь соседа по парте и списывал у него сочинение на тему «Мое представление о счастье».
Обновлено вчера в 17:02
Политика

В Кузбассе появится правительство

Сегодня парламентарии внесли соответствующие поправки в устав региона.
Обновлено в 02:36
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено вчера в 11:03
Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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