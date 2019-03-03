Политика
Посольство России опубликовало доклад об инциденте в СолсбериКоммерсантъ 09:42
Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.
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Кино
Умер украинский актер Сергей Романюк
Обновлено в 09:41
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Политика
Гуайдо заявил, что возвращается в Венесуэлу
Обновлено в 02:09
Культура
Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»
Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Футбол
IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью ушёл в отставку
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил о том, что покидает свой пост после появления на сайте клуба негативного комментария в адрес фанатов команды.
Обновлено в 11:29
Космос
На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля Crew Dragon
После стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС) в российском сегменте сработал сигнал тревоги.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Божена Рынска пережила клиническую смерть
По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Спорт
Александр Большунов занял второе место в лыжном марафоне
Обновлено в 09:09
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
В Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова
Россия и Индия открыли в воскресенье в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова, проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет
Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле
Народную артистку СССР Эдиту Пьеху засняли в инвалидном кресле на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:56
Политика
В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения»
Ранее член Научного совета при Совете безопасности России и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о проведении в вузе первых "Скрипальских чтений".
Обновлено в 08:55
Политика
Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии
Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.
Обновлено в 04:45
Спорт
Россия оторвалась в медальном зачете Универсиады в первый же день
Сборная России лидирует в медальном зачете Универсиады-2019 после первого наградного дня.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
На юге Донбасса подорвались на мине украинские военные
На юге Донбасса на мине подорвался автомобиль, в салоне которого находились пятеро украинских военных.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинение его вдовы
Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Политика
Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга
Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.
Обновлено в 10:08
Общество
В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский»
«Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Пензенской области
В результате ДТП два человека погибли, еще трое были госпитализированы.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛ
Обновлено в 10:17
Политика
На выборах в парламент Молдавии победили социалисты
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Ростове задержали экс-министра финансов ДНР
В Ростове-на-Дону задержали экс-главу министерства финансов Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева.
Обновлено вчера в 02:42
Происшествия
Адвокат Браудера не подтвердил обвинения в убийстве Перепеличного
По версии следствия и по словам адвоката, Перепеличного отравили чаем, а убийство организовал сам Браудер, для того чтобы скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд руб. В субботу Браудер сообщил на своей странице в Twitter, что Следственный комитет РФ официально предъявил ему обвинение в убийстве бизнесмена Александра Перепеличного в Суррее в 2012 году.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Пентагон планирует создать лазерное оружие для бронемашин
В будущем военные рассчитывают получить более компактные комплексы HEL, чтобы использовать их на средних тактических бронемашинах Stryker.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане
Автомобиль наехал на пешеходов в Новом Орлеане, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:15