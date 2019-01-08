Политика
Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей
Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании СкрипалейBFM.ru10:18
Россияне Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты об обстоятельствах произошедшего в Солсбери в 2018 году. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании, передает ТАСС.
BFM.ru10:18
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с чего всё началось
Посольство России в Великобритании назвало «очередным информационным вбросом» публикацию The Telegraph, в которой рассказывается о жизни Скрипалей на юге Англии после отравления.Дождь10:00
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Политика
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила юристу из РФ Наталье Весельницкой обвинения в препятствовании проведению расследования.
Обновлено в 11:18
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Политика
Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей
Россияне Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты об обстоятельствах произошедшего в Солсбери в 2018 году.
Обновлено в 10:18
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене
В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Политика
Журналист оправдал «пьяного» Порошенко
Обновлено в 11:41
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
ОЗХО развернула в Сирии миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо
ОЗХО в начале января развернула в Сирии специальную миссию для сбора информации относительно предполагаемого применения химического оружия в Алеппо, сообщила организация.
Обновлено в 11:06
Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое
Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Политика
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Общество
На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане
Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Космос
Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС
"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Спорт
В WADA ответили на критику со стороны биатлониста Самуэльссона
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор ответил на критику со стороны биатлониста Себастяна Самуэльссона.
Обновлено в 11:40
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Владимир Путин не смог попасть в Эрмитаж
Президент России Владимир Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж. Музейный комплекс оказался закрыт.
Обновлено в 08:39
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
ЛНР: дорожные рабочие и патруль ОБСЕ попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Обновлено в 11:20
Энергетика
Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года
Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10
Политика
Россиянам открыты 119 стран мира
Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи
В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Кино
Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами
Проводить Бортника в последний путь пришли режиссеры Никита Высоцкий и Виктор Мережко, а также актеры Евгений Герасимов, Василий Мищенко, Дмитрий Муляр, Михаил Полицеймако и Константин Желдин.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В центре Львова избили почетного консула Бельгии
Почетный консул Бельгии на Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове, сообщает во вторник сайт газеты "Вести".
Обновлено в 09:46
Автоспорт
Экипаж Николаева победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар»
Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял первое место на первом этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Более 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР
В результате погибли три человека, сообщает в своем аккаунте в Twitter местная служба неотложной медицинской помощи.
Обновлено в 04:05
Политика
ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост президента Украины
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента – среди них мэр Львова Андрей Садовый и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 10:45