Политика
Посольство РФ в Лондоне назвало "возмутительной" публикацию в британской газете Mail on Sunday личных данных журналистов Первого канала, которых Соединенное королевство заподозрило в шпионаже. В газете были обнародованы личные документы журналистов и номер их автомобиля.
Российская газета13:57
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