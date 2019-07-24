Происшествия

Посольство КНДР прояснило судьбу задержанного российского суднаИзвестия 04:28

Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.
Читать в источнике
Обсудить45
с чего всё началось

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

"Ъ" запросил комментарии у МИД РФ в связи со сложившейся ситуацией. По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР», сказано в пресс-релизе российского посольства в Северной Корее, выпущенном 24 июля.
Коммерсантъвчера в 14:21

Подробнее о событии

Посольство КНДР заявило об освобождении российского судна после проверки

РБК05:33

Капитан судна с российскими моряками признал нарушение границ КНДР

Телеканал 360°04:12

В посольстве КНДР рассказали, когда ждать возвращения российского судна

РИА Новости04:00

Сеул сотрудничает с Москвой для возвращения южнокорейских моряков из КНДР

ТАСС05:44

Посольство КНДР заявило, что задержанное российское судно шло под флагом Южной Кореи

Коммерсантъ05:24

В КНДР заявили, что капитан судна с российскими моряками признал нарушение границы

Интерфакс04:21

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР рыболовецкого судна

Rambler News Service01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем

Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Единоборства

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Попавшую в больницу девочку из Ленобласти били кухонным молотком

Трехлетнюю девочку, которую несколько дней назад нашли в подъезде дома в поселке Мга Ленинградской области с разбитой головой, били молотком для отбивания мяса.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Семью прикованного цепью мальчика назвали благополучной

Обновлено вчера в 13:31
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Политика

Шишкина обратилась в ЦИК с жалобой на выборы в Петербурге

Руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина 23 июля обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с жалобой на проведение выборов в Петербурге, об этом Шишкина сообщила в своем Facebook .
Обновлено вчера в 14:53
Кино

Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма

"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Украина осталась без «подарочков» от британского спецназа

Обновлено в 05:55
Общество

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

Челябинскую область накрыло вонючей дымкой

Обновлено в 03:33
Энергетика

«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть

Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания .
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
Происшествия

В Ярославской области подростки избили сверстника

Подростки в Ярославской области жестоко избили своего сверстника, сняли избиение на видео и выложили в интернет, полиция начала проверку.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина «будущим отцом»

На что пианистка ответила, что будущий отец вернулся к работе. Фолловеры сразу сделали предположение, что пара уже ждет ребенка.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска

В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Финансы

«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Политика

Памфилова отреагировала на требование зарегистрировать всех кандидатов

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала требование независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму зарегистрировать их без проверки подписей избирателей.
Обновлено в 05:10
Футбол

Презентация Ольсена в «Болоньи» состоится среду

Презентация новичка «Болоньи» Андреаса Ольсена состоится в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:04
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Космос

Робот «Федор» задержится на МКС

Обновлено в 01:31
Общество

В Екатеринбурге резервируют землю под строительство второй ветки метро

Как сообщало ИА REGNUM, власти Екатеринбурга и Свердловской области уже не первый год добиваются выделения федеральных средств на строительство второй ветки метрополитена, которая должна соединить микрорайон ЖБИ и Верх-Исетский район города.
Обновлено в 03:56
Политика

Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

В Хабаровском крае расследуется гибель ребенка во время пожара, который произошел минувшей ночью в палаточном городке.
Обновлено 22 июля в 17:22
Общество

МИД России предупредил о сбоях в авиасообщении в Британии и Италии

Министерство иностранных дел России предупредило россиян о задержке или отмене рейсов в лондонском аэропорте Хитроу и ряде аэропортов Италии.
Обновлено в 03:44
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное