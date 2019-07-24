"Ъ" запросил комментарии у МИД РФ в связи со сложившейся ситуацией. По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР», сказано в пресс-релизе российского посольства в Северной Корее, выпущенном 24 июля.

с чего всё началось

Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.

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