Политика
Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государстваRT на русском 04:07
Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Совете Европы подвели печальные итоги 28 лет украинской «незалежности»
Новостной фронтвчера в 06:32
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
Обновлено в 05:10
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Авто
В первой половине августа 12 марок изменили рублевые цены на свои авто
Два автопроизводителя решили отойти от господствующей тенденции и снизили рублевую стоимость своих авто.
Обновлено в 05:14
Политика
Шойгу рассказал о средствах США на нарушающие ДРСМД ракеты
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил: Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Политика
Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИ
Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.
Обновлено в 00:57
Общество
Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 16:16
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
ПСВ отказался продавать Бергвайна «МЮ», «Эвертону» и «Вулверхэмптону»
Интерес к игроку проявляли ряд английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».
Обновлено в 05:11
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Футбол
Валуев: очень разочаровал уровень судейства в матче «Зенит» — «Ахмат»
Очень разочаровал уровень судейства.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Автобус с туристами врезался в столб в Москве
На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 03:33
Гаджеты
В Сети появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8
В Сети появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8 благодаря публикации в базе китайского регулятора TENAA.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер»
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Жена футболиста «Ростова» Новосельцева родила сына
На днях Екатерина Кейру, супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новосельцева, стала мамой.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика
Повышение пенсионного возраста это только начало
По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Теннис
Новак Джокович заявил, что Медведев играл в невероятный теннис
Обновлено в 02:01
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Королева Великобритании запретила Меган Маркл носить джинсы
Королева Великобритании Елизавета запретила жене своего внука принца Гарри Меган Маркл носить джинсы и рваную, потертую одежду, так как считает джинсы одеждой для работяг, никак не подходящей герцогине, коей является Маркл.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года
Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.
Обновлено в 04:28
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ
У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 02:33
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Роза Сябитова вступилась за дочь после критики со стороны хейтеров
Роза Сябитова решила вступиться за дочь Ксению после критики в адрес девушки со стороны хейтеров.
Обновлено в 01:15