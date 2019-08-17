Политика

Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государстваRT на русском 04:07

Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Посол заявил о потери государственности Украиной. Соотечественники не поверили

Телеканал 360°05:13

Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства

RT на русском04:07

Постпред в СЕ рассказал, как Украина теряет главные признаки государственности

ФАНвчера в 06:29

На Украине заявили о потере государственности

РЕН ТВ02:08

Дипломат рассказал о потере Украиной признаков государственности

Известия00:22

В Совете Европы подвели печальные итоги 28 лет украинской «незалежности»

Новостной фронтвчера в 06:32

Постпред Украины при СЕ заявил о потере страной признаков государственности

Газета.Ru02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Транспорт

Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

Обновлено в 05:10
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе

Обновлено вчера в 17:55
Единоборства

Бой Бетербиев — Гвоздик официально назначили на 18 октября

Обновлено в 05:15
Авто

В первой половине августа 12 марок изменили рублевые цены на свои авто

Два автопроизводителя решили отойти от господствующей тенденции и снизили рублевую стоимость своих авто.
Обновлено в 05:14
Политика

Шойгу рассказал о средствах США на нарушающие ДРСМД ракеты

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил: Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»

Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Политика

Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИ

Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.
Обновлено в 00:57
Общество

Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма

Обновлено 16 августа в 16:16
Политика

Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол

ПСВ отказался продавать Бергвайна «МЮ», «Эвертону» и «Вулверхэмптону»

Интерес к игроку проявляли ряд английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».
Обновлено в 05:11
Авто

Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер

Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Футбол

Валуев: очень разочаровал уровень судейства в матче «Зенит» — «Ахмат»

Очень разочаровал уровень судейства.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Автобус с туристами врезался в столб в Москве

На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 03:33
Гаджеты

В Сети появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8

В Сети появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8 благодаря публикации в базе китайского регулятора TENAA.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Футбол

Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Жена футболиста «Ростова» Новосельцева родила сына

На днях Екатерина Кейру, супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новосельцева, стала мамой.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика

Повышение пенсионного возраста это только начало

По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Теннис

Новак Джокович заявил, что Медведев играл в невероятный теннис

Обновлено в 02:01
Музыка

Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Королева Великобритании запретила Меган Маркл носить джинсы

Королева Великобритании Елизавета запретила жене своего внука принца Гарри Меган Маркл носить джинсы и рваную, потертую одежду, так как считает джинсы одеждой для работяг, никак не подходящей герцогине, коей является Маркл.
Обновлено в 04:54
Гаджеты

Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года

Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.
Обновлено в 04:28
Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ

У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 02:33
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Роза Сябитова вступилась за дочь после критики со стороны хейтеров

Роза Сябитова решила вступиться за дочь Ксению после критики в адрес девушки со стороны хейтеров.
Обновлено в 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное