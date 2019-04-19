Политика

Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭСГазета.Ru 13:31

Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.
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Михаил Бабич
Не называли потому что, во-первых, ее сейчас никто не знает, а во-вторых, в связи с тем, что рассчитать ее можно будет после завершения строительства обоих блоков, а это, как известно, произойдет не ранее конца года.
— Михаил Бабич, российский политикИзвестия 08:42

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