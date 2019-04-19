Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭСИзвестия 08:42
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС. Ранее 19 апреля Лукашенко заявил, что «реальная цена будет, наверное, меньше $7 млрд» вместо $10 млрд, указанных в договорном соглашении.
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Не называли потому что, во-первых, ее сейчас никто не знает, а во-вторых, в связи с тем, что рассчитать ее можно будет после завершения строительства обоих блоков, а это, как известно, произойдет не ранее конца года.
— Михаил Бабич, российский политикИзвестия 08:42
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