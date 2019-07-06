Армия и оружие
Посол отреагировал на спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях РоссииГазета.Ru вчера в 19:37
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не обсуждает спекуляции американского разведуправления минобороны о якобы проводимых испытаниях ядерных боезарядов малой мощности.
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Москва не обсуждает с Вашингтоном спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.ТАССвчера в 19:20
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Посол РФ в США: Москва не обсуждает с Вашингтоном возобновление ядерных испытаний
Вести.Ruвчера в 21:13
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