Москва не обсуждает с Вашингтоном спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.

с чего всё началось

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не обсуждает спекуляции американского разведуправления минобороны о якобы проводимых испытаниях ядерных боезарядов малой мощности.

Посол отреагировал на спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях России

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