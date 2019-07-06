Армия и оружие

Посол отреагировал на спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях РоссииГазета.Ru 19:37

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не обсуждает спекуляции американского разведуправления минобороны о якобы проводимых испытаниях ядерных боезарядов малой мощности.
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Антонов: Россия не обсуждает с США спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях Москвы

Москва не обсуждает с Вашингтоном спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.
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